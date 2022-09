Neue Dusche, aber sicher! Viterma lädt zur gemeinsamen Hausmesse in 3 Ländern

Die Hausmesse findet am 23. und 24. September von 9 bis 17 Uhr statt · Viele Viterma Standorte in Österreich, der Schweiz und Deutschland nehmen teil · Infos: www.viterma.com/hausmesse

Die Ansprüche an Badezimmer haben sich in den letzten Jahren stark verändert, aber auch die Möglichkeiten der Umsetzung. Mit einem innovativen und nachhaltigen Umbaukonzept sowie hochwertigen Produkten hat Viterma den Markt für Badrenovierungen revolutioniert. Viterma bringt frischen Wind in Ihr Badezimmer. Ersetzen Sie die alte Badewanne oder Dusche mit hohem Einstieg durch eine barrierefreie Viterma Dusche oder entscheiden Sie sich für eine komplette Renovierung Ihres Badezimmers.



Unter dem Motto „Neue Dusche, aber sicher“ veranstaltet Viterma am 23. und 24. September 2022, jeweils von 9 bis 17 Uhr, eine Hausmesse an zahlreichen Viterma Standorten in Österreich, der Schweiz und Deutschland. Interessierte haben vor Ort die Möglichkeit, sich über die hochwertigen Badlösungen sowie die neuesten Produkte des Unternehmens zu informieren und die Qualitätsartikel aus eigener Fertigung kennenzulernen. Bei Viterma profitiert die Kundschaft von raschen Umbauzeiten, nur einem Ansprechpartner sowie 10 Jahren Garantie auf Viterma Produkte.



Die barrierefreie Viterma Dusche besteht aus einem rutschhemmenden Material und bietet selbst mit nassen Füßen einen sicheren Stand. Selbstverständlich lassen sich auf Wunsch auch ein Duschsitz oder Haltegriffe integrieren. Badezimmer von Viterma sind besonders langlebig und sehen auch nach langer Zeit noch gut aus. Das fugenlose Viterma Wandsystem und die Bodenkollektion sind äußerst robust und verfügen über eine kalk- und schmutzabweisende Oberfläche. Auch Schimmel hat mit Viterma im neuen Bad keine Chance mehr. Obendrein profitiert die Kundschaft von einer Badrenovierung zum Fixpreis.