App FiTS gewinnt German Design Award im Bereich "Excellent Communications Design App"

FiTS ist die App für alle, die gerne mehr gesunde Routinen in ihren Alltag integrieren möchten. Nicht nur durch ihr ansprechendes UX Design hat die App nun einen German Design Award im Bereich "Excellent Communications Design App" gewonnen. "Diese sehr gut gemachte und nachvollziehbare Trainings-App unterstützt Nutzer, ihre guten Vorsätze, mehr Sport zu machen, konsequent und langfristig umzusetzen: mit Stundenplan für ein individuelles Workout, Übungsfilmen u.v.m.Eine coole App, die von Beginn an anspricht, motiviert, Barrieren einreißt und sympathisch begleitet", begründet die Jury des German Design Awards ihre Entscheidung."Für uns als junges Unternehmen ist dieses Feedback eine wichtige Auszeichnung.Das bestätigt noch einmal die Wichtigkeit unserer Mission, Menschen langfristig dabei zu unterstützen, ein gesünderes Leben zu führen", erklärt Björn Sternsdorf, Head of Product FiTS.Der German Design Award wird jährlich vom Rat für Formgebung verliehen, der sich zur Aufgabe gemacht hat, das deutsche Design-Geschehen zu repräsentieren. Die Jury zum Award in diesem Jahr setzte sich aus 42 internationalen Designkennern aus Wirtschaft, Lehre und Wissenschaft der Gestaltungsindustrie zusammen. Über 5.000 Einreichungen musste die Jury bewerten, die in verschiedenen Kategorien in den Bereichen Excellent Product Design und Excellent Communications Design gegliedert wurden.Die App FiTS hat sich zum Ziel gesetzt, jeden, der etwas gesünder leben möchte, bei der Etablierung von gesunden Routinen im Alltag zu unterstützen. Mithilfe der persönlichen Motivation und der Angabe der eigenen Barrieren bekommt der Nutzer eine individuelle Trainingsempfehlung erstellt. Diese Empfehlung passt sich mit jedem absolvierten Workout immer mehr an den Nutzer, seine Fortschritte und sein Feedback an. Und das Beste daran: Die Übungen werden ohne Equipment und Geräte ausgeführt- der Nutzer trainiert allein mit dem eigenen Körpergewicht.FiTS greift bereits auf ein Repertoire aus über 150 Übungen zu. Das geht sogar so weit, dass bei einzelnen Übungen konzentrische, exzentrische und isometrische Phasen gesteuert werden, um dem Nutzer ein optimal auf sein Fitnesslevel abgestimmtes Workout bereit zu stellen.Weitere Infos zur App sind auf der Website zu finden: https://joinFiTS.com