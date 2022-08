vismed. QM Online – Für uns gehören Qualitätsmanagement und (Praxis-)Organisation zusammen.

Qualitätsmanagement ist unerlässlich für funktionierende Prozesse, Arbeits- sowie Ergebnisqualität. Richtig verstandenes Unternehmensmanagement ist der Weg zu einer einfachen, übersichtlichen Organisation und einem reibungslosen Arbeitsalltag: Jedes Teammitglied kennt seine Aufgaben. Der/Die Behandler/in kann in einem gut organisierten Umfeld seinen Behandlungsaufgaben entspannt nachgehen.Mit unserer speziell entwickelten Online QM-Software begleiten wir unsere Anwender/innen in Praxen, MVZ's, Kliniken, Dentallaboren und Unternehmen unabhängig vonundim Bereich Qualitätsmanagement und Organisation.Hierbei erfüllt unsere Software alle Anforderungen der DIN ISO 9001:2015, der 13485, der GBA und ganz wichtig der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Für nichtmedizinische Unternehmen sind die relevanten Anforderungen aus der DIN ISO 26001 und der DIN ISO 27001 zusätzlich erfüllt.Durch stetige Weiterentwicklung ist vismed. QM nun auch zu einemfür Ihre medizinische Einrichtung und nicht-medizinisches Unternehmen herangewachsen, sodass es nun ein System mit doppeltem Nutzen ist.Mit unsererkann jede/r auf dem Smartphone und auf dem Tablet die Arbeitszeit erfassen, Nachrichten und ToDos verwalten, Erinnerungen sehen, Lesebestätigungen durchführen und vieles mehr. Dabei werden die Nutzer/innen unter Einhaltung jeder QM-Richtlinie per Push-Mitteilung komfortabel benachrichtigt.ist unsere systemintegrierte Arbeitszeiterfassung inklusive Reporting-Funktion. Es ist ein einfaches Ein- und Auschecken und Definition der Arbeitszeiten, Pausen und Gleitzeiten aller Anwender/innen möglich.ermöglicht Ihnen das Erstellen vonwelche Sie ganz unkompliziert Einzelpersonen oder Gruppen zuweisen können. Die Aufgaben können mit Arbeitsmitteln verlinkt und Dokumente angehängt werden.Abwerden die Organisationstools erweitert. Dann steht den Anwender/innen mitein übersichtlicher Kalender zur Planung von Urlaubstagen zur Verfügung. Auch Krankheits- und Fortbildungstage können verwaltet werden. Miteinem Multiple-Choice-Fragen-Modul für Arbeitsmittel und Behandlungsabläufe, können optional Fragen definiert werden und somit neue Inhalte spielerisch vermittelt, sowie geprüft werden.Das durchdachte QM-System kann per Demozugang getestet und ebenso in einem Online-Seminar begleitet werden. Weitere Informationen unter: www.vismed.de