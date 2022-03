ZIEHL* Klimaschutz: Supraleiter für Energie, Mobilität und Industrie

2

2

Das alle zwei Jahre in Berlin stattfindende Forum richtet sich an Fachjournalisten und Fachleute aus Industrie und Wirtschaft, die maßgeblich an der Vorbereitung und Durchsetzung der Energiewende beteiligt sind. Es ist der bedeutendste Kongress der Supraleiterbranche im deutschsprachigen Raum.War vor Jahren dieses Forum eher nur in Fachkreisen bekannt, bekommt es mittlerweile von Vertretern aus nahezu allen Bereichen regen Zulauf. Neben den Spezialisten aus der Supraleiterbranche wollen sich vor allem Anwender und Entscheider aus Industrie und Netztechnik dieses Ereignis nicht entgehen lassen.Nicht nur Deutschland steht vor der Herausforderung, den Ausbau des Stromnetzes voranzutreiben und sich alternativen, erneuerbaren Energiekonzepten zu stellen. Die Supraleitertechnologie ist dabei ein entscheidender Faktor.Supraleitungssysteme sind wesentlich effizienter als konventionelle Systeme. Mit ihr entstehen erheblich weniger Verluste beim Transport von Strom. Außerdem werden keine Emissionen, weder elektromagnetisch, noch in Form von Wärme, erzeugt. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Landschaftsverbrauch. Die supraleitende Hochstrom-Gleichstromübertragung bietet das Potenzial für eine energieeffiziente, ökologische und ökonomische Energieübertragung im Gigawatt-Bereich mit gesellschaftlicher Akzeptanz.Die Vision Electric Super Conductors GmbH, kurz VESC, beschäftigt sich seit Jahren mit der Supraleitertechnologie und zählt heute zu den Marktführern der Branche. Sie bietet supraleitende schlüsselfertige Lösungen für unzählige Anwendungen, darunter Konzepte zur Herstellung von Hochleistungs-Verbindungen, für den Ausbau der Verteilnetze und für die Effizienzsteigerung in der Industrie. Einer der Hauptredner des Forums ist Dr. Wolfgang Reiser, CEO und Hauptgesellschafter der VESC, gleichzeitig auch Vorstandsvorsitzender der ivSupra, des Interessenverbands Supraleitung e.V. Mit ihm wird es möglich sein, alle relevanten Themen der Supraleiterbranche während des Kongresses zu erörtern.04.04.2022 ab 10.30Uhr04.04.2022 ab 16.00UhrDie Begrenzung von Kurzschlussströmen zum Schutz der vorhandenen Betriebsmittel gehört zu den grundlegenden Themen jedes Verteilnetzbetreibers. Rene Steinhorst, Thüringer Energienetze TEN, informiert in seinem Vortrag über die entscheidenden Vorteile und Alleinstellungsmerkmale supraleitender Strombegrenzer gegenüber konventionellen Anwendungen.04.04.2022 ab 16.00UhrBei ständig wachsendem Strombedarf, sowohl im privaten als auch in den industriellen Bereichen, gelangen die landesweiten Übertragungsnetze heute schon an die Grenzen ihrer Kapazitäten. Der Einsatz von Supraleitern als Hochleistungsverbindung und damit als Alternative zu herkömmlichen Übertragungsmethoden wird Inhalt des Vortrages von Dr. Wolfgang Reiser sein.05.04.2022 ab 11.30UhrMit DEMO200 wird weltweit der höchste Strom mittels Supraleiter übertragen. Die Demonstration dient als Vorbereitung für den Ersatz einer bestehenden Stromschiene in einer Aluminiumhütte mit einer jährlichen Verlustleistung, die einem Äquivalent von ca. 10.000 t COentspricht. Ein supraleitendes 200.000 A System kann zukünftig in Aluminiumhütten und anderen Hochstromindustrien deutlich zur Erhöhung der Effizienz und zur Reduktion von CO-Emissionen beitragen.