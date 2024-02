Die Zukunft des digitalen Lernens: Virality GmbH stellt EduBot vor, den optimierten ChatGPT-Assistenten für Schulen

Die Virality GmbH, Entwickler der renommierten Schulsoftware DieSchulApp, gibt auf der Didacta in Köln die Markteinführung eines revolutionären neuen Produkts bekannt: den EduBot, eine innovative Lernlösung, die die fortschrittliche ChatGPT-Technologie speziell für den Einsatz im Bildungsbereich optimiert hat.EduBot bietet eine Anpassung des beliebten ChatGPT-Modells, um eine sichere und DSGVO-konforme Nutzung in schulischen Umgebungen zu ermöglichen und damit Schülern und Lehrkräften gleichermaßen Unterstützung zu bieten. Mit dem Fokus auf Sicherheit und Datenschutz steht EduBot für eine unbesorgte und integrative Lernhilfe, die individuelles und interaktives Lernen fördert. Darüber hinaus kann die Lösung auch für Verwaltungsaufgaben verwendet werden. So können Lehrkräfte sich beispielsweise Zeugnisbemerkungen erstellen lassen."Wir sind überzeugt davon, dass EduBot das Potenzial der KI-gestützten Bildung voll ausschöpfen wird. Es ist ein großer Schritt vorwärts, modernste Technologie sicher und gewinnbringend in unseren Schulalltag zu integrieren," erklärt Benno Rott, Geschäftsführer der Virality GmbH.Die technologische Neuerung wird erstmals auf der Didacta in Köln, vom 20. bis 24. Februar 2024, der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Didacta, Europas größte Bildungsmesse, bietet den perfekten Rahmen, um EduBot einem breiten Publikum zu präsentieren.Besonders attraktiv ist das Angebot für Lehrkräfte, die unabhängig von einer Schullizenz einen eigenen Zugang zu EduBot buchen können. Auf diese Weise gewährleistet EduBot Flexibilität und Verfügbarkeit für jeden, der das digitale Lernen verbessern möchte.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an Denise Stampfer unter Telefon 089/21 53 98 020 oder per E-Mail an denise.stampfer@virality.de