Neuer KI-Telefonassistent vioma ASSISTANT revolutioniert Hotelrezeptionen

Innovative Merkmale im Überblick
Der vioma ASSISTANT hebt sich von vielen marktüblichen Angeboten ab, da er mit einer natürlich klingenden Stimme arbeitet. Dadurch entsteht ein Gesprächserlebnis, das von echter persönlicher Betreuung kaum zu unterscheiden ist. Außerdem kann die Stimme auf die Anforderungen und den Stil des Hotels angepasst werden, das sorgt für mehr Akzeptanz bei den Gästen, höherer Zufriedenheit und mehr Umsatz
Funktionen und Vorteile
- 24/7-Erreichbarkeit: Gäste erhalten jederzeit kompetente Antworten.
- Natürliche Gesprächsführung: Stimme und Sprachverhalten schaffen Vertrauen.
- Direktbuchungen am Telefon: Anfragen werden sofort in Buchungen umgewandelt.
- Entlastung des Personals: Standardanfragen werden automatisiert beantwortet.
- Mehrsprachigkeit: Der Assistent erkennt Sprachen und wechselt flexibel.
- Transparenz: Gesprächsprotokolle und Analysen stehen im Dashboard zur Verfügung.