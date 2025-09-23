Kontakt
Neuer KI-Telefonassistent vioma ASSISTANT revolutioniert Hotelrezeptionen

Mit natürlich klingender KI-Stimme übernimmt vioma ASSISTANT Anrufe rund um die Uhr, steigert Direktbuchungen und entlastet das Rezeptionsteam

Seit neuestem bietet die vioma GmbH aus Offenburg mit dem vioma ASSISTANT eine innovative Lösung für Hoteliers an. Der digitale Telefonassistent nimmt Anrufe entgegen, beantwortet Fragen zu Zimmern und Services und ermöglicht Buchungen direkt am Telefon. Die Technologie unterstützt Hotels dabei, Erreichbarkeit und Servicequalität zu sichern – unabhängig von Personalengpässen.

Innovative Merkmale im Überblick
Der vioma ASSISTANT hebt sich von vielen marktüblichen Angeboten ab, da er mit einer natürlich klingenden Stimme arbeitet. Dadurch entsteht ein Gesprächserlebnis, das von echter persönlicher Betreuung kaum zu unterscheiden ist. Außerdem kann die Stimme auf die Anforderungen und den Stil des Hotels angepasst werden, das sorgt für mehr Akzeptanz bei den Gästen, höherer Zufriedenheit und mehr Umsatz

Funktionen und Vorteile
  • 24/7-Erreichbarkeit: Gäste erhalten jederzeit kompetente Antworten.
  • Natürliche Gesprächsführung: Stimme und Sprachverhalten schaffen Vertrauen.
  • Direktbuchungen am Telefon: Anfragen werden sofort in Buchungen umgewandelt.
  • Entlastung des Personals: Standardanfragen werden automatisiert beantwortet.
  • Mehrsprachigkeit: Der Assistent erkennt Sprachen und wechselt flexibel.
  • Transparenz: Gesprächsprotokolle und Analysen stehen im Dashboard zur Verfügung.
     
Weitere Infos zu dieser Produktneuheit finden Sie auf unserer Website.

Mehr Infos zu vioma ASSISTANT finden Sie auf unserer Website.

vioma GmbH

Die vioma GmbH ist ein Software-Anbieter, der auf Basis langjähriger Branchenerfahrung Softwarelösungen für Hotels entwickelt, Premium-Websites erstellt und ganzheitliches Online Marketing anbietet.

Unsere Systeme sind hervorragend miteinander vernetzt und lassen sich individuell kombinieren, sodass jedes Hotel den maximalen Mehrwert aus unseren Produkten und Leistungen ziehen kann.

Unsere zentrale Verwaltungssoftware, die CST7, bildet das Herzstück unseres Software-Portfolios. Neben unserem Buchungssystem ermöglicht sie auch modulare Erweiterungen wie zum Beispiel einen Channelmanager, ein Gutschein- sowie ein Bewertungssystem. Mit einem KI-Telefonassistenten und einem Angebotsmanager decken wir darüber hinaus alle benötigten Buchungswege für ein Hotel ab. Durch die Vielfalt unserer bestehenden Schnittstellen werden die Preispflege und die Übersicht Ihrer Verfügbarkeiten enorm vereinfacht.

Vom Buchungssystem über Channelmanager, Bewertungssystem, Angebotsmanager, KI-Telefonassistenten bis hin zum Gutscheinsystem, bieten wir Ihnen alle Softwarelösungen für Ihren erfolgreichen digitalen Zimmervertrieb.

vioma - Wir machen Ihr Hotel erfolgreich.

