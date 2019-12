Pressemitteilung BoxID: 780346 (Villeroy & Boch AG)

Villeroy & Boch zur Ambiente 2020 - Ikonen für die Ewigkeit

Gutes Design ist zeitlos, wahre Schönheit unvergänglich. Wenn sich ausgewogene Proportionen, klare Linien, harmonische Farben und kreative Dekore voller Inspiration in hochwertigen Materialien vereinen, entsteht Besonderes: außergewöhnliche Dinge, die kurzlebigen Moden trotzen und nachhaltig Bestand haben, die unsere Lebenswelt bereichern und verschönern und die uns heute und in Zukunft begeistern. Denn sie sind Ikonen für die Ewigkeit – so, wie die Neuheiten aus dem Bereich Tischkultur, die Villeroy & Boch auf der Frühjahrsmesse Ambiente in Frankfurt zeigt.



Vom Mond inspiriertes Design - NewMoon



Ein ausgesprochen pures und zugleich ausdrucksstarkes Design definiert sich über eine asymmetrische, mondsichelartige Formensprache und macht die neue Geschirrkollektion NewMoon einzigartig. Klare Linien zeichnen dazu eine Mondsichel auf glänzend glasiertem Premium Porcelain, die mit ihrer Ausdruckskraft jedem Dinner einen exklusiven Stil verleihen. Dazu passend gibt es eine Besteckserie sowie unkonventionelle Trinkgläser.



Iconic La Boule: Designobjekt mit Kultpotenzial



Mit Iconic La Boule erweckt Villeroy & Boch ein Element seiner DNA zu neuem Leben: 1972 entwickelte Helen von Boch die Kugel, die als Kunstobjekt gefeiert wurde. 2020 vereint Iconic La Boule vier neue facettenreiche Looks der innovativen Porzellankugel und sorgt so für kompromisslose Statements und einen extravaganten Stil.



Monum: Achtsamkeit in modernem Design



Die neue Kollektion Monum ist wie gemacht für alle, die bewusst und achtsam leben und ausgefallene Designideen individuell in ihr Zuhause einbinden möchten. Die skulpturalen Formen verleihen dem Premium Porcelain eine moderne Ausstrahlung mit spirituellem Touch. Dabei liefert die durchdachte Artikelauswahl alle Produkte, die man braucht, um sein Lieblingsgetränk oder sein Lieblingsgericht ganz entspannt zu genießen – ganz gleich, ob alleine für sich oder in angenehmer Gesellschaft, aber stets getreu der Devise „Mindful living“.



Manufacture Rock: Schieferoptik, überraschende Farben und Kupferakzente



Das Design der Geschirrserie Manufacture Rock interpretiert das typische Aussehen von Schiefer in schwarzem, durchgefärbtem Premium Porcelain, das durch ein feines Relief mit einem Hauch von Glasur eine ausgesprochen authentische Optik und Haptik erhält. Einen für Schiefer außergewöhnlichen Farbakzent setzt Manufacture Rock Blanc im strahlenden Villeroy & Boch-Weiß. Mit neuen Produkten wird die beliebte Kollektion noch vielseitiger und flexibler.



MetroChic: Contemporary Design mit Art déco-Attitüde



Die beiden Signature Kollektionen MetroChic und MetroChic blanc stehen für zeitlose Eleganz in Perfektion. Das Gestaltungskonzept von Geschirr, Besteck und Geschenkartikeln vereint Stilelemente des Art déco mit einem State-of-the-Art-Design zu einer geradezu atemberaubenden Ästhetik, die Liebhaber einer anspruchsvollen Tischkultur schätzen. Zur harmonischen Abrundung der Gesamtkollektion kommen neu exquisite Trinkgläser ins Sortiment, die mit ihrer klaren und unverwechselbaren Formensprache die noble Anmutung von MetroChic stilvoll unterstreichen.

