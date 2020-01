Pressemitteilung BoxID: 782807 (Villeroy & Boch AG)

Villeroy & Boch ist "Lieblingsmarke" in Gold

Tischkultur und Küche erhalten höchste Auszeichnung

Über Auszeichnungen freut man sich bei Villeroy & Boch immer. Besonders groß ist die Freude dann, wenn diese direkt von den Menschen vergeben werden, die die Produkte tatsächlich benutzen: den Verbrauchern. In diesem Jahr können die Bereiche Tischkultur und Küche besonders stolz sein, denn sie wurden im Rahmen des Konsumentenpreises „KüchenInnovation des Jahres“ für ihre konstant herausragende Produktleistung mit dem Sonderpreis „Lieblingsmarke“ in Gold prämiert. Diese höchste Auszeichnung wird regelmäßig im 3-Jahres-Rhythmus an die besten und beliebtesten Marken der Branche verliehen und würdigt eine überdurchschnittlich hohe Verbraucherorientierung sowie Markenstärke über mehrere Jahre.



Villeroy & Boch erhält die Auszeichnung „Lieblingsmarke“ in Gold, weil drei Produkte in den drei vergangenen Jahren als „KüchenInnovation des Jahres“ ausgezeichnet wurden: 2018 erhielt die Gugelhupfform aus der Serie Clever Baking den „Golden Award“ für die beste Gesamtbewertung und gehörte damit zu den Besten der Besten in der Kategorie Backgeschirr. Außerdem wurde die Keramikspüle Siluet in den Kriterien Innovation, Produktnutzen, Design und Materialbeschaffenheit als „Ausgezeichnetes Produkt“ gekürt. Im Jahr darauf überzeugte die Serie „it’s my match“ und wurde in der Kategorie „Küchen-Accessoires“ mit der Auszeichnung „special mention“ prämiert.



Die ausgezeichneten Produkte



Die zweiteilige Gugelhupfform aus der Serie Clever Baking ist hitzebeständig, spülmaschinenfest sowie mikrowellen- und tiefkühlgeeignet. Besonderes Feature: Das herausnehmbare Innenteil ermöglicht ein leichtes Einfetten und funktioniert zugleich als Messbecher (100 ml, 200 ml, 300 ml). Mit der Gugelhupfform lassen sich kleine (18 cm) und große (25 cm) Kuchen zubereiten.



Siluet ist die erste Keramikspüle von Villeroy & Boch, die aus der einzigartigen Keramik TitanCeram gefertigt wird. Dank einer speziellen Rezeptur aus natürlichen Rohstoffen ermöglicht TitanCeram hochwertige Designs mit scharf gezeichneten Kanten und dünnen Wandstärken. Mit ihrer klaren und zugleich sinnlichen Formensprache, einem schmalen Auflagerand, Ecken mit engen Radien und einer geradlinigen Beckeninnengestaltung ist Siluet wie gemacht für echte Küchen-Ästheten.



Die Kollektion „it’s my match“, die von jungen Leuten für junge Leute entwickelt wurde, umfasst vier vielseitig kombinierbare, multifunktionale Artikel: eine tiefe Bowl, eine Servierschale, einen Becher und einen Teller, alle jeweils in verschiedenen Reliefstrukturen und angesagten Trendfarben mit matter und glänzender Oberfläche.



Der Award



Die Auszeichnung zur "KüchenInnovation des Jahres", die von der Initiative LifeCare initiiert wird, erfolgt in zwei Schritten: Die Produkte werden von einer unabhängigen Expertenjury nominiert und anschließend von repräsentativ ausgewählten Verbrauchern beurteilt. In 13 Jahren haben dabei insgesamt 18.300 Verbraucher 397 Produkte und Marken bewertet. Der Preis, der bei Händlern und Konsumenten großes Vertrauen genießt, wird in 55 Ländern vermarktet. Die Ehrung erfolgt im Rahmen der Preisverleihung zur "KüchenInnovation des Jahres® 2020" am 8. Februar 2020 in Frankfurt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (