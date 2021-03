Traumpaare in der Küche

Was ein echtes Traumpaar ausmacht? Dass es perfekt zusammenpasst, füreinander geschaffen ist, miteinander harmoniert und sich in idealer Weise ergänzt – genau wie Topf und Deckel oder eine Keramikspüle und Küchenarmatur von Villeroy & Boch. In Form und Funktion aufeinander abgestimmt, machen die stylischen Küchen-Duos aus dem Spülplatz ein besonderes Highlight in der Küche.



Zwei clevere Allrounder: Junis und Subway Style



Modern, flexibel und praktisch – das ist die Devise der beiden Allrounder Junis und Subway Style. Dabei punkten die Küchenarmatur Junis und die Keramikspüle Subway Style zunächst mit ihren zeitlosen Designs, die sich optimal ergänzen: Junis bringt runde und eckige Stilelemente der neuesten Interior-Trends zusammen, Subway Style setzt auf eine klare Linienführung. In Sachen Materialqualität passen die beiden ebenfalls hervorragend zusammen – massiver Edelstahl trifft auf hochwertige Keramik. Und auch hinsichtlich Funktion lässt das Paar keine Wünsche offen. Die praktische, ausziehbare Handbrause von Junis bietet sowohl einen Laminatstrahl zum spritzfreien Waschen von Obst und Gemüse als auch einen kräftigen Brausestrahl, mit dem Töpfe, Pfannen und Backbleche schnell gereinigt sind – selbstverständlich ganz bequem in dem großzügigen Becken von Subway Style, bei der eine funktionale Ablauffläche für zusätzlichen Komfort sorgt.



Zwei trendstarke Nostalgiker: Avia 2.0 und der Spülstein



Traditionell und trotzdem trendy? Wie das funktioniert, zeigt ein ganz besonderes Paar: Die verspielte Armatur Avia 2.0 und der markante Spülstein verbreiten Vintage-Charme. Dazu inszeniert der Spülstein mit seiner schnörkellosen Form den Spülplatz selbstbewusst als Hingucker und bietet der eleganten Armatur Avia 2.0 die perfekte Bühne. Mit massivem Korpus und formschön geschwungenem Auslauf versprüht Avia 2.0 ein nostalgisches Retro-Flair, das gleichermaßen in einer gemütlichen Landhausküche wie in einem eleganten Küchenambiente begeistert. Und die beiden können noch individueller und extravaganter: Der Spülstein ist nicht nur in klassischem Weiß erhältlich, sondern auch in diversen Farben und mit Dekor – in tiefdunklem Ebony oder mit dem geometrischen Mosaïque-Muster versehen, setzt das keramische Charakterstück ein modernes Stilstatement. Darin steht ihm Avia 2.0 in nichts nach, denn die Armatur ist in massivem Edelstahl und in den edlen Oberflächen Gold, Bronze und Anthracite erhältlich.



Zwei absolute Profis: Steel Expert 2.0 und Subway Style



Zuhause kochen wie die Profis liegt im Trend. Herd, Kochgeschirr und Küchenhelfer werden immer ausgeklügelter, und auch im Spülbereich ist anspruchsvolles Equipment gefragt. Genau hier kommen Steel Expert 2.0 und Subway Style ins Spiel: Die imposante Armatur Steel Expert 2.0 aus hochwertigem, robustem Edelstahl ist mit einer Höhe von fast 50 cm und flexibel ausziehbarer Brause der absolute Eyecatcher in jeder Küche und bietet zugleich optimalen Komfort. Brause- und Laminarstrahl lassen sich einhändig mit sanftem Druck am Brausekopf umstellen, und nach Gebrauch wird die Handbrause bequem via Magnethalterung arretiert. Wer beim Kochen mit reichlich Utensilien hantiert, wird das tiefe Becken und die große Ablauffläche der Keramikspüle Subway Style zu schätzen wissen. Hygienisch, lebensmittelecht und dabei absolut unempfindlich gegen Hitze und Kälte ist sie ideal für die ambitionierte Küche zuhause. Und weil es dabei auch stylisch zugehen darf, gibt es die Spüle in Weiß und in angesagten Grautönen, die Armatur in mattem Edelstahl und in der starken Oberflächenausführung Anthracite.

