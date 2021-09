Subway-Spülenfamilie wächst weiter

Erfolg hat einen Namen: Subway. Seit mehr als 15 Jahren überzeugt die beliebte Spülenfamilie von Villeroy & Boch gleichermaßen mit ihrer gelungenen Kombination aus Design, Funktionalität und den Vorzügen von Keramik. Grund genug für den Markenhersteller, das Subway-Portfolio kontinuierlich auszubauen und um neue Modelle zu erweitern. Bereits 2020 wurde mit der besonders großzügigen Subway Style ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte aufgeschlagen. Mit dem neuen Einzelbecken Subway Style 60 S setzt Villeroy & Boch 2021 den Fokus noch stärker auf Funktionalität. Durch eine zusätzliche Funktionsebene im Spülbecken und passende Accessoires ist das Vorbereiten von Speisen am Spülplatz nun noch komfortabler. Die Neuheit Subway Style 60 S eröffnet diverse Gestaltungsoptionen für einen trendstarken und zugleich funktionalen Spülplatz. Denn das neue Modell verzichtet vollständig auf Resteausguss und Abtropffläche und punktet dennoch in Sachen Nutzungskomfort. Der besondere Clou ist eine schmale, umlaufende Stufe in der Keramik, die eine zusätzliche Funktionsebene erzeugt.



Clevere Accessoires ermöglichen ein Arbeiten auf mehreren Ebenen - von der Vorbereitung der Speisen bis zum Abspülen von Besteck und Geschirr. Bereits im Lieferumfang ist das praktische Abtropfgitter enthalten. Zusätzlich gibt es eine Einhängeschale und ein Holzschneidbrett. Wenn sie nicht benötigt werden, lassen sie sich ineinanderschieben und so platzsparend verstauen.



So vielfältig wie das Leben

Mit ihrem gefälligen und zeitlosen Design, das der dünnwandigen Keramik mit feiner Linienführung eine besonders filigrane und präzise Formensprache verleiht, passen die Subway Style Spülen zu vielen unterschiedlichen Lifestyles und Küchensituationen. Neben dem neuen Einzelbecken Subway Style 60 S gibt es weiterhin die beiden Modelle mit großer, durchgängiger Ablauffläche für 60er und 50er Unterschränke, wahlweise für den aufliegenden oder flächenbündigen Einbau erhältlich. Alle Subway Style Modelle setzen auf durchdachte Funktionalität: Die schmale Hahnlochbank dient als Ablage für Spülzubehör, und die großen, tiefen Becken bieten viel Platz zum Spülen großer Töpfe oder Backbleche. Hinzu kommen die Vorteile von Keramik: Die Spülen sind kratz- und stoßfest, hitzebeständig, lebensmittelecht und dank der CeramicPlus- Oberflächenveredelung besonders leicht zu reinigen und hygienisch sauber zu halten.



Stilechte und einfache Küchenplanung

Die komplette Spülenserie Subway umfasst Modelle in bis zu 13 Keramikfarben für Unterschrankgrößen von 45 cm, 50 cm, 60 cm und 80 cm. Zur Wahl stehen große Becken mit Abtropffläche, wahlweise mit Resteausguss, platzsparende Varianten mit verkürzter Abtropffläche sowie aktuelle Einzelbecken, je nach Modell für die Einbauarten aufliegend, flächenbündig und Unterbau. Die Spülen mit Ablauffläche sind mit Becken rechts oder links erhältlich und damit auch für Linkshänder ergonomisch ideal und für besondere Raumsituationen geeignet. Zubehör wie Seifenspender, Drahtkörbe, Einhängeschalen, Abtropfgitter und eine Cap-Ventilabdeckung machen den Spülbereich zum perfekt ausgestatteten Arbeitsplatz in der Küche.



Passend zu Subway bietet Villeroy & Boch hochwertige Küchenarmaturen an, die je nach Modell in klassischem Chrom oder Edelstahl und in den starken Trendfarben Anthracite, Gold oder Bronze erhältlich sind. 2021 präsentiert Villeroy & Boch auch die neue Armatur Subway Style, deren Design perfekt auf die Spülenfamilie abgestimmt ist.

