Spülstein mit neuem, historisch inspiriertem Dekor Mosaïque

Zeitlos, puristisch und markant – der Spülstein von Villeroy & Boch passt mit seinem klaren, schnörkellosen Design in Küchengestaltungen von Country-Look bis Urban-Style. Auf der area30 präsentiert Villeroy & Boch das keramische Charakterstück mit einem neuen, geometrischen Dekor und setzt damit ein modernes Stilstatement: Der dekorierte Spülstein liegt voll im aktuellen Interior-Trend, der etwa bei Möbeln, Stoffen oder Accessoires auf geometrische Formen setzt.Mit der neuen Dekoration Mosaïque verknüpft Villeroy & Boch seine langjährige Tradition mit moderner Wohnkultur. Die typischen Rhomben sind angelehnt an das erste Dekor, das Eugen von Boch in den 1850er Jahren für seine hochwertigen Bodenfliesen, die berühmten Mettlacher Platten, entwickelt hat. Während die historischen Vorbilder in drei Farben angelegt sind, ist das Spülstein-Dekor monochrom in feinen, grauen Linien gehalten. Ein einzigartiger Einsinkeffekt der Glasur, der hier zum ersten Mal bei Spülen eingesetzt wurde, verleiht dem Muster eine besondere Haptik. Die Aktualität des Designs wird durch die starke dreidimensionale Wirkung des Rautendessins zusätzlich betont. Dekoriert im angesagten Look erlebt der markante Spülstein als Einzel- oder Doppelbecken eine Renaissance und avanciert zum extravaganten Blickfang in der trendstarken Küchengestaltung.Bilder zum Download: https://cs.villeroy-boch.com/...