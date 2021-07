Schöner Schenken mit Villeroy & Boch: Geschenk- und Dekorationsideen voll Nostalgie

„It’s beginning to look a lot like Christmas“ – nicht nur dieser herrlich romantische Weihnachtssong, sondern auch die immer kürzer werdenden Tage, die kühle Luft, der morgendliche Raureif und der erste Schnee verkünden: Die langersehnte Weihnachtszeit ist da! Mit viel Freude und Liebe wird nun das gesamte Zuhause dekoriert, damit es in festlichem Glanz erstrahlen kann, und auf Geschenkesuche für die Liebsten gegangen. Womit man anderen und sich selbst stets leuchtende Augen bescheren kann - mit der Weihnachtskollektion 2021 von Villeroy & Boch.Nach 2020 erweckt auch die Weihnachtskollektion 2021 Erinnerungen daran, wie das schönste Fest des Jahres in der Kindheit gefeiert wurde: voller Harmonie und Geborgenheit, mit liebgewonnenen Ritualen und Traditionen im Kreise der Liebsten. Original-Glanzbilder aus vergangen Zeiten dienen darum als Vorlagen für die neuen Motive, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen. Digitalisiert und neu zusammengestellt erzählen sie davon, wie die Kinder ihre Wunschzettel schreiben und den Weihnachtsbaum schmücken, damit der Weihnachtsmann Geschenke darunter legen kann.Die für die Kollektion Toy’s Fantasy typischen Formen, die an nostalgische Pappteller voll zuckriger Süßigkeiten erinnern, sind mit neuen Weihnachtsmotiven in Lithografietechnik verziert. Kuchenplatte, Schalen in verschiedenen Größen und Formen, zwei neue Jumbobecher mit 530 ml Inhalt sowie passende Tischwäsche aus Läufer, Kissen und Platzsets lassen die Augen von Weihnachtsnostalgikern funkeln.Die Kollektionen Christmas Toy’s Memory, Nostalgic Melody, Christmas Toy’s, Nostalgic Oranments und My Christmas Tree begeistern alle mit liebevoll verzierten Figurinen, Spieluhren und Baumschmuck. Blickfang dieses Jahr ist das Centerpiece von Christmas Toy’s Memory – ein großer Nussknacker aus Porzellan. Neu sind außerdem Spieluhren in Form eines Weihnachtsbaums und eines Nussknackers, Schneekugeln mit Nussknacker und kleinen Bären sowie neue Christbaumanhänger.Sammler und traditionelle Weihnachtsliebhaber erwarten jedes Jahr mit Spannung die neue Annual Christmas Edition, die limitiert und nur im jeweiligen Kollektionsjahr erhältlich ist. Im Jahr 2021 zeigt das Dekor ein besonders schönes Motiv: Der Weihnachtsmann überreicht den Kindern ihre Geschenke. Nostalgische Spielzeuge als Randdekoration umranken diese Szene. Sammelteller, eine kleine Schale, ein großer Henkelbecher und die beiden Ornamente Glocke und Kugel, alle aus feinstem Porzellan gefertigt, sind mit einem goldenen Bodenstempel gekennzeichnet und werden in einer attraktiven Verpackung angeboten – perfekt um Weihnachtsliebhabern eine große Freude zu bereiten.Bilder zum Download: https://cs.villeroy-boch.com/openshare/c6bd6aeb