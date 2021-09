Neue Küchenarmatur aus hochwertigem Edelstahl

Eine gute Küchenarmatur muss moderne Funktionalität und besten Nutzungskomfort vereinen, aus hochwertigen Materialien bestehen und dabei richtig gut aussehen - so wie Subway Style Shower von Villeroy & Boch. Gestaltet in einem trendigen Design, gefertigt aus massivem Edelstahl in zwei Farbvarianten und ausgestattet mit einer ergonomischen, herausziehbaren Handbrause und zwei Strahlarten erfüllt Subway Style Shower höchste Ansprüche an eine Kücheneinrichtung und setzt gleichzeitig einen ausdrucksstarken Akzent am Spülplatz.



Starkes Design in Anthrazit

Die Formensprache von Subway Style Shower überträgt die neuesten Trends aus Architektur und Produktdesign in eine moderne und zugleich zeitlose Gestaltung, die im Spannungsfeld von geraden und geschwungenen Linien agiert. Eine klare Linienführung des Auslaufs kombiniert mit einem eleganten, sanft konischen Armaturenkörper macht die Armatur zu einem selbstbewussten Eyecatcher.



Neben der klassisch gebürsteten Ausführung ist Subway Style Shower auch in trendstarkem Anthracite erhältlich. Der Farbton wird ganzflächig als hochwertige PVD-Beschichtung (physical vapour deposition) aufgebracht, die extrem robust und unempfindlich gegenüber Stößen und Kratzern ist.



Planungsfreiheit durch ausgefeilte Funktionen

Subway Style Shower bietet mit einer Höhe von 336 mm und einer Auslauflänge von 234 mm alle Optionen für eine individuelle Küchenplanung. So kann die Armatur eindrucksvoll freistehend auf einer Kücheninsel installiert werden und passt außerdem perfekt in niedrigere Einbausituationen, etwa unter Hängeschränke, die meist in ca. 50 cm Höhe angebracht werden. Da Subway Style Shower um 360° drehbar ist, ist die Montage besonders einfach und die Ausrichtung flexibel.



Dank der praktischen ComfortPlus-Höhe lassen sich große Pfannen, Töpfe und Backbleche leicht reinigen und höhere Gefäße bequem befüllen. Für zusätzlichen Nutzungskomfort sorgt der großzügige Auslauf mit ausziehbarer Handbrause und ergonomischem Kugelgelenk. Via Umschalter am Brausekopf kann auf Knopfdruck ganz nach Bedarf zwischen zwei Strahlarten gewechselt werden: Der klare, nahezu spritzfreie Laminarstrahl, der Objekte wie eine zweite Haut umhüllt, sorgt für maximale Hygiene. Mit dem kräftigen Brausestrahl lassen sich selbst große Kochutensilien gründlich abbrausen.



Bestes Material

Subway Style Shower wird aus robustem Edelstahl mit vollflächigem Farbfinish gefertigt. Dabei verwendet Villeroy & Boch ein hochwertiges Edelstahlmaterial, das lebensmittelecht, säurefest, geschmacksneutral und emissionsfrei ist und die Armatur besonders hygienisch macht. Glatte Innenseiten verhindern dauerhaft Anhaftungen, Korrosion und Verschmutzungen - ein überzeugender Vorteil, vor allem dann, wenn aus der Küchenarmatur frisches Trinkwasser abgefüllt wird, um es pur oder selbst gesprudelt zu genießen.



Perfektes Team

Subway Style Shower passt zu vielen aktuellen Keramikspülen von Villeroy & Boch. Ein perfektes Team bildet die Armatur mit der gleichnamigen Spüle Subway Style: Das moderne Design der gefälligen, durchgehend glatten Abtropffläche der Spüle harmoniert gelungen mit der eleganten Form der Armatur. Beide bieten zudem optimale Bewegungsfreiheit - die Spüle mit ihrem großen Becken, die Armatur mit ComfortPlus Höhe und ausladendem Auslauf. Für hohe Funktionalität sorgt bei der Spüle als Einzelbecken eine zusätzliche Ebene für Accessoires, bei der Armatur die Umschaltmöglichkeit zwischen zwei Strahlarten. Und sowohl die Subway Style Spüle als auch die Subway Style Shower Armatur punkten mit hochwertigen Materialien: langlebige, pflegeleichte Keramik trifft auf robusten, hygienischen Edelstahl.

