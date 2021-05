Natural Living 2021

Sanft, zurückhaltend und doch selbstbewusst ausdrucksvoll: Mit hellen, warmen Farben, organischen Formen und ursprünglichen Materialien zieht die Natur in die vier Wände ein und versprüht dort unverfälschte Leichtigkeit. Keine Spur von Rustikalität, sondern – ganz im Gegenteil – eine feine, elegante Note, die Ruhe und Harmonie verbreitet.



Pure Natürlichkeit in ihren schönsten Formen

Zimmerpflanzen und frische Blumen, Möbel aus Holz oder Rattan, dazu Woll- oder Baumwollstoff und Accessoires aus natürlichen Materialien wie Porzellan, Ton und Glas schaffen einen wohltuenden Ausgleich zum Alltagsstress.



Bei Villeroy & Boch gibt es verschiedene Designs, mit denen sich der Trend „Natural Living“ ins Zuhause bringen lässt. So gibt die multifunktionale Kollektion Artesano Original mit ihrem handwerklich anmutenden Design ein Statement für einen reduzierten, natürlichen Lebensstil ab. Für ein besonderes Naturfeeling beim Genießen sorgt der spannende Materialmix von reinweißem Premium Porcelain und stark gemasertem Akazienholz.



Die filigrane Seite der Natur überträgt die Kollektion NewMoon in ein ungewöhnlich subtiles Design: Klare Linien zeichnen eine feine Mondsichel auf glänzend glasiertem Premium Porcelain, das mit seiner geradezu expressiven Ausdruckskraft der frischen Naturküche eine exklusive Bühne bereiten.



Der Bestseller NewWave wiederum agiert mit der Dynamik organischer Formen – unkonventionell und zeitlos zugleich setzt sich der charakteristische Wellenschwung auf blankem Holz eindrucksvoll in Szene. Egal, ob eckig oder rund, die strahlend weißen Geschirrteile laden ein, ganz natürlich kreativ zu sein.



Übrigens: Auch Wohnaccessoires in sanften, natürlichen Farben schaffen eine angenehme Atmosphäre. Schon eine einzelne Vase oder Schale aus der Kollektion Manufacture Collier in Weiß, Beige oder Taupe sorgt für eine ruhige Stimmung und betont zugleich die natürliche Eleganz der Einrichtung.

