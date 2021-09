Herbst zuhause - schlicht und gemütlich

Herbst - mal umwerfend schön mit Morgennebel und kühler, klarer Luft, mal düster mit nass-kaltem Wetter und Tagen, an denen es nicht richtig hell werden will. Es ist die Zeit, in der wir es uns drinnen gemütlich machen und unser Zuhause genießen. Wie das am besten geht? Mit Wohnaccessoires und Porzellan in organischen Formen, erdigen Farben und gemütlichem Vintage-Look.



Natur fürs Zuhause



Mit Keramik in handgemachtem Look wird ein entspannter Herbsttag nochmal so schön. Die Kollektion Lave, die den ursprünglichen Charme von Steingut versprüht, weckt Assoziationen an traditionelles Töpferhandwerk. Ein einfacher, dunkler Holztisch mit Zweigen und Blumen aus dem Garten dekoriert, und schon verbreiten sattblaue Becher, Bowls, Schalen und Teller angenehme Wärme in der dunkler werdenden Jahreszeit. Ein feines, rustikales Flair versprüht Lave in Beige, gelungen kombiniert mit naturbelassenem, hellem Holz - so lässt sich der Herbst genießen.



Zeit für Tee



Herbstzeit ist Teezeit. Frisch aufgebrüht entfalten sich die feinen Aromen von Schwarz-, Grün- und Kräutertees in ihrer ganzen Fülle. Ob als purer Genuss oder etwas üppiger mit Kuchen und Keksen - die passenden Tee-Utensilien verstärken die Entspannung. Für einen klaren und puristischen Look greift man zur Glaskanne und den doppelwandigen Gläsern von Artesano Hot & Cold Beverages. Verspielter wird es mit dem Klassiker Alt Luxemburg: Seine traditionelle Form und der kleine blaue Zweig als Dekor laden zu einer Reise in "alte Zeiten" ein. Kombiniert mit Blumen in modernen Vasen entsteht ein besonderer Stilmix im angesagten Vintage-Look.



Blumen im Herbst



Frische Blumen sind schön anzusehen, duften zart und bringen im Herbst ein Stück Sommer zurück ins Haus. Allzu üppig braucht ein Herbststrauß gar nicht zu sein, jetzt sind einzelne Blüten und Zweige an der Reihe. Vasen in warmen, erdigen Farben unterstreichen den dezenten Herbstlook: Manufacture Collier als eleganter Blickfang, Lave Home mit liebenswertem Retro-Charme.

