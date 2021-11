Farbige Waschbecken, schicke Spülen und starke Wasserwirbel: Villeroy & Boch räumt beim German Design Award ab

Es gibt reichlich Grund zur Freude bei Villeroy & Boch – beim German Design Award 2022 ging ein wahrer Preisregen auf die Lifestylemarke nieder: Ausgezeichnet wurden gleich drei Produktlinien, nämlich das wassersparende TwistFlush-WC, die Waschtischserie Artis BiColour und die Keramikspüle Subway Style. Das beweist einmal mehr, dass die Mettlacher mit ihrem Sortiment, mit dem das gesamte Zuhause stilvoll eingerichtet werden kann, genau richtig liegen. Wie kaum ein anderer Hersteller bietet das Unternehmen bis ins kleinste Detail perfekt aufeinander abgestimmte Kollektionen und Farbwelten - vom Waschtisch bis zu farblich passenden Badtextilien.



Ausgezeichnet: TwistFlush und Artis BiColour



Die innovative, wassersparende WC-Spülung TwistFlush nutzt die physikalische Kraft eines kontrollierten Wasserwirbels, um die gesamte Innenfläche des WCs gründlich auszuspülen. Und zwar so gründlich, dass auf mehrfaches Spülen oder das lästige Nachreinigen mit der Bürste in der Regel verzichtet werden kann. Das WC braucht für eine große Spülung nur 4,5 Liter, für eine kleine sogar nur 3 Liter Wasser. Eine 4-köpfige Familie kann so bis zu 19.700 Liter Wasser im Jahr sparen* – bei einer Spülleistung, die die aktuellen Normanforderungen** deutlich übertrifft.

Die BiColour-Waschtischserie Artis erobert in diesem Jahr den Waschplatz in den neuen satten Farben Indian Summer, Sage Green, Rust und Bordeaux, die von der deutsch-dänischen Designerin Gesa Hansen entwickelt wurden. Damit umfasst die Artis Farbpalette nun acht Farbtöne, in denen sich die filigranen Aufsatzwaschtische mit farbiger Außenseite und reinweiß glänzender Innenfläche präsentieren, wahlweise in rund, oval oder eckig.



Ausgezeichnet: Keramikspüle Subway Style



So vielfältig wie das Leben – die trendstarke Keramikspüle Subway Style kombiniert ein zeitloses Design mit einer feinen Linienführung. Und das bei durchdachter Funktionalität: Die schmale Hahnlochbank dient als Ablage für Spülzubehör, das geräumige Spülbecken bietet viel Platz zum Spülen großer Küchenutensilien und zusätzliche Accessoires machen den Spülbereich zum perfekten Arbeitsplatz. Dabei ist die dünnwandige Keramik kratz- und stoßfest, hitzebeständig, lebensmittelecht und dank CeramicPlus-Oberflächenveredelung besonders leicht zu reinigen. Subway Style ist in 13 lichtechten Keramikfarben passend für 60er und 50er Unterschränke erhältlich und kann je nach Einrichtungswunsch und Küchensituation aufliegend oder flächenbündig installiert werden.



Der German Design Award



Der German Design Award wird seit 2012 vom Rat für Formgebung (German Design Council), einem weltweit führenden Kompetenzzentrum für Design, vergeben. An dem Wettbewerb können ausschließlich Beiträge teilnehmen, die aufgrund ihrer besonderen gestalterischen Qualität nominiert wurden. Sie werden von einer Expertenjury beurteilt und ausgezeichnet.



*4-Personen-Haushalt, im Vergleich zu einer konventionellen 6-Liter-Spülung. Durchschnittliche Nutzung: 5 x pro Tag / pro Person, basierend auf Angaben des Umweltbundesamtes Deutschland.

** Gemäß Europäischer Norm EN997.

