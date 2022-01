"Esprit d'aventure" für exklusives Fine Dining - Avarua: Ein blühendes Paradies auf edlem Porzellan

Wir schreiben das Jahr 1773, als der britische Seefahrer James Cook bei einer Südseeexpedition die später nach ihm benannte Inselgruppe entdeckt. Heute ist der CookArchipel, dessen fünfzehn Inseln über knapp 250 km² im Pazifik verstreut liegen, mit seiner paradiesischen Dschungellandschaft und faszinierenden Pflanzen- und Tierwelt ein exklusives Traumziel, das Fernweh weckt und unbeschwerte Luxusmomente verspricht. Da verwundert es nicht, dass das exotische Flair der pazifischen Inselwelt derzeit in Haute Couture und Interior Design Einzug hält.



Inspiriert von diesem Idyll präsentiert Villeroy & Boch eine Signature Neuheit, die den klangvollen Namen der heutigen Hauptstadt der Cookinseln trägt: Avarua. „Esprit d’aventure“ lautet das Credo dieser exklusiven Kollektion, die mit einer exquisiten Dekoration in opulenter Attitüde auf sich aufmerksam macht – eine Hommage an den Entdeckergeist Captain Cooks und zugleich eine Einladung, Fine Dining zuhause als exotisches Abenteuer in Szene zu setzen.



Das hochwertige Geschirr aus feinstem Premium Bone Porcelain ist mit kunstvollen, bis ins Detail naturgetreu ausgestalteten Motiven von Blumen, Blättern und Vögeln in einer betont sanften, ruhigen Farbstellung versehen: elegant-rote Blüten der Ruhmeskrone Gloriosa superba, Mangroven und Strelitzienblätter in verschiedenen Grüntönen umschwärmt von farblich abgestimmten Kolibris, wahlweise auf reinweißem Porzellan oder vollflächigem blauem Hintergrund. Abgerundet wird das moderne Designkonzept von Avarua durch wertvolle Echtgold-Akzente: Filigrane Linien lassen die Dekoration dreidimensional und äußerst lebendig wirken.



Eingedeckt mit Avarua verwandelt sich der Tisch in eine fantasievolle Paradieswelt, in der sich die ganze Schönheit von Flora und Fauna entfaltet. Exquisite Geschenkartikel wie Etagere, Porzellandose oder dekorative Schale beeindrucken Liebhaber mondäner Dekore und repräsentativer Interieurs mit exotischer Note.