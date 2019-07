Pressemitteilung BoxID: 760994 (Villeroy & Boch AG)

Die schönsten Herbstfarben - Jetzt kommt Indian Summer auf den Tisch

Bevor es wieder richtig kühl und ungemütlich wird, begehrt der Sommer immer noch ein letztes Mal auf. Unter einem strahlend blauen Himmel verfärben sich die Blätter der Bäume und Sträucher von Grün über leuchtendes Gelb bis hin zu warmem Orange und Rostrot. Diese wunderschönen Herbstfarben sind wahrer Balsam für die Seele, denn sie erzeugen eine unvergleichlich entspannte Atmosphäre – draußen und auch im Haus, wo man mit Geschirr und Accessoires von Villeroy & Boch eine herrliche Indian-Summer-Stimmung zaubern kann.



So kommt beispielsweise das neue Trendkonzept it’s my match ganz unaufgeregt daher und kombiniert wie selbstverständlich puristisch-klare Formen mit natürlicher Schönheit. Die modernen Trendfarben Puder, Grün und Weiß, feine, von der Natur inspirierte Reliefstrukturen und ein spannender Materialmix aus glänzenden und matten Oberflächen passen perfekt in ein herbstliches Ambiente. Die Tassen aus der Serie it´s my moment machen die kleine Auszeit zwischendurch zum stylishen Genuss: in Weiß, Almond und einem frischen Honig-Gelb, das wie die goldene Herbstsonne strahlt.



Mit einem kräftigen und zugleich wunderbar warmen Rot setzt das von Hand bemalte Geschirr Manufacture Rouge herbstliche Akzente. Wer dazu einen ausdrucksvollen Kontrast kreieren möchte, kombiniert es mit Manufacture Rock in anthrazitfarbener Schieferoptik. Mit dem Dekor Manufacture Rock Desert kann man in den Indian-Summer-Look zusätzlich authentische Ethno-Aspekte einbringen: Auf der rauen Schieferoberfläche verschmelzen weiße und rötliche Punkte zu faszinierenden Mustern. Besonders edel wird die herbstliche Inszenierung mit den hochwertigen Accessoires Manufacture Swirl aus schwarzem Glas mit feinem Kupfer-Dekor.



Assoziationen an den Himmel im Herbst, der sich mal in klarem Blau, mal in nebligem Grau zeigt, weckt das Geschirr Lave mit den Farben Bleu und Gris. Das Design von Lave interpretiert den ursprünglichen Charme von handgetöpfertem Steingut mit feinen, sanft geschwungen Linien neu. Dank einer speziellen Glasur sind alle Teller, Tassen und Schalen Unikate, die sich ganz leicht in Farbstellung und Oberfläche voneinander unterscheiden – als Einzelstück und als Ensemble einfach unwiderstehlich authentisch.



Wer es zurückhaltender mag, greift zu weißer oder beiger Keramik, etwa aus den Kollektionen Artesano Original und Artesano Nature, oder wählt ein feines, klassisches Dekor à la Alt Luxemburg, um Äpfel, Maronen, Pilze oder Kürbisse herbstlich in Szene zu setzen. Pures Holz, egal ob als Tisch oder Accessoires, darf dabei natürlich nicht fehlen. Dazu ein bunter Strauß frischer Blumen in einer grünen oder erdfarbenen Vase und passende Teelichter – So herrlich kann der Herbst sein!

