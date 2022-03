Das KÜCHENKULT Frühlingsgenuss-Festival 2022 als Geschmacksreise in die Kindheit

Beginn der (Geschmacks) Reise - am Ossiacher See, 6. Mai, 16:00 Uhr

(Geschmacks) - am Ossiacher See, 6. Mai, 16:00 Uhr Omas Küche neu interpretiert - Gasthof Alte Point, 7. Mai, 16:00 Uhr

- Gasthof Alte Point, 7. Mai, 16:00 Uhr Seinerzeit - Klassiker der Sterneköche von damals - Frierss Feines Haus, 7. Mai, 18:30 Uhr

- Frierss Feines Haus, 7. Mai, 18:30 Uhr Frühlingshafter Brunch zum Muttertag - Hotel Karnerhof, 8. Mai, 12:00 Uhr

- Hotel Karnerhof, 8. Mai, 12:00 Uhr Back to the roots - Palais26, 13. Mai, 17:30 Uhr

- Palais26, 13. Mai, 17:30 Uhr Ein Frühling wie damals - Gasthof Feichter, 13. Mai, 18:00 Uhr

- Gasthof Feichter, 13. Mai, 18:00 Uhr Tschebull's Champagner-Matinèe & Alpen-Adria Geschmacksreise in die Kindheit - Der Tschebull am Faaker See, 14. Mai, 11:00 Uhr

- Der Tschebull am Faaker See, 14. Mai, 11:00 Uhr Kindheitserinnerungen - Neu interpretiert - Lagana, 14. Mai, 18:30 Uhr

- Lagana, 14. Mai, 18:30 Uhr KÜCHEN KULT - Brunch - Wie damals zu Omas Zeiten - Dorfwirt Schönleitn, 15. Mai, 11:00 Uhr

- - Dorfwirt Schönleitn, 15. Mai, 11:00 Uhr Food, Fashion & Flowers - Studio 13, 20. Mai, 17:00 Uhr

- Studio 13, 20. Mai, 17:00 Uhr Kindheitserinnerungen - Alte Rezepte der Draustadt neu interpretiert - Das Kleine Restaurant, 21. Mai, 18:30 Uhr

- Das Kleine Restaurant, 21. Mai, 18:30 Uhr Gartenbrunch - Huhn und Ei sind mit dabei - Kaffeeteria, 22.Mai, 10:30 Uhr

Seit 2015 zelebrieren die ausgezeichnetsten Köchinnen und Köche der Region Villach - Faaker See - Ossiacher See ein Gourmetfestival der besonders schmackhaften Art, den. Gemeinsam mit ihren Haus- und Hoflieferanten laden sie dabei zu unterschiedlichsten Kulinarik-Veranstaltungen, die Jahr für Jahr aufs Neue die Kreativität und Produktvielfalt des Alpen-Adria-Raums erleb- und schmeckbar machen.Für den2022 begeben sie sich gemeinsam mit ihren Gästen auf eine Genussreise in die Vergangenheit und bringen den Geschmack ihrer Kindheit - kreativ und modern interpretiert - auf die Teller. Bei insgesamt 12 Veranstaltungen an drei Wochenenden zwischen 6. und 22. Mai präsentiert sich die Region damit wieder als kulinarischer Mittelpunkt im Dreiländereck.Für den Auftakt dieser köstlichen Zeitreise wird in Landskron zur Rundfahrt am Ossiacher See geladen. Zum Apéro am Schiff kreiert derNachwuchs, die Miniköche des Klub der Köche Kärnten, alkoholfreie Cocktails. Das erste Gericht des Abends liefern dann die beiden Stiftsschmiede Gerhard und Florian Satran motorisiert über den Seeweg direkt aufs Schiff.Nach dem Ausflug am See wartet in Ossiach dann ein kleiner Markt auf der Terrasse der Stiftsschmiede auf alle Mitreisenden. Produzent:innen und Genusskünstler:innen bieten ihre Produkte und Gerichte zum Verkosten an, untermalt von lässiger DJ-Livemusik. Im Anschluss wird zum 4-Gang-Menü geladen. Je ein-Genusskünstler zeichnet sich hierbei für ein ganz persönliches Kindheitsgericht verantwortlich und bei einem Digestif auf der anschließenden Rückfahrt findet der Abend dann seinen stimmigen Ausklang.Nach diesem gemeinsamen Start am Ossiacher See kehren die Genusskünstler:innen in ihre Stammbetriebe zurück und sorgen an drei Wochenenden für abwechslungsreiche und ganz persönliche Geschmackserlebnisse aus der eigenen Vergangenheit.Vom “Frühling wie damals” über “Kindheitserinnerungen” bis hin zu “Omas Küche” verspricht jede einzelne der elf Veranstaltungen ein nostalgischesErlebnis der kindlichen und - wie gewohnt - besonders köstlichen Art.Alle Informationen zum Programm und die Möglichkeit zum zeitgerechten Ticketkauf finden sich auf www.kuechenkult.at Region Villach Tourismus GmbH9500 Villach, Peraustraße 3204242/ 42 000office@region-villach.atDomain: www.kuechenkult.at Facebook: @regionvillachInstagram: @regionvillach