Pre-Opening der neuen ViebrockhausWelt: Hausbau wird erlebbar
Rund 140 Gäste erhalten exklusive Einblicke in die neue Erlebniswelt. Offizielle Eröffnung für alle Bauinteressierten am 2. und 3. Mai im Musterhauspark Bad Fallingbostel.
Vor Ort begrüßten die CEOs Lars und Dirk Viebrock die Gäste persönlich und gaben Einblicke in die neu gestaltete ViebrockhausWelt. Gemeinsam mit Wegbegleitern und regionalen Vertretern, darunter Bürgermeister Rolf Schneider und Landtagsabgeordneter Sebastian Zinke, wurde das neue Konzept erstmals erlebbar. Auch Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, und Patrick Mushatsi-Kareba, Geschäftsleiter Vermarktung & Vertrieb des FC St. Pauli, nahmen am Pre-Opening teil. Begleitet wurde die Veranstaltung zudem von den Influencern Mr. Unreal Estate und Davit Arican, die ihre Eindrücke direkt vor Ort teilten.
Hausbau Schritt für Schritt erleben
Die ViebrockhausWelt ist ein zentraler Anlaufpunkt für Bauinteressierte in Deutschland und macht den Weg ins eigene Zuhause anschaulich und greifbar. Im Mittelpunkt steht eine interaktive Hausbaureise, die Besucher Schritt für Schritt durch alle Phasen des Bauens begleitet, von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe. Bauinteressierte bekommen komplexe Themen rund um den Hausbau verständlich aufbereitet. Ergänzt wird das Konzept durch reale Materialien, moderne Exponate und digitale Anwendungen, die Entscheidungen erleichtern und Sicherheit geben.
Auch architektonisch setzt die neue Ausstellung Maßstäbe. Eine großzügige Empore erweitert die Fläche um rund 400 Quadratmeter und schafft zusätzliche Räume für Inspiration und Beratung. Insgesamt hat Viebrockhaus rund vier Millionen Euro in die Neugestaltung investiert, inklusive der Außenanlagen, die gemeinsam mit Gartenarchitekt Davit Arican entwickelt wurden. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem unsere Besucherinnen und Besucher ihr zukünftiges Zuhause wirklich erleben können“, sagte Lars Viebrock. „Ein Ort, der Hausbau erlebbar macht und gleichzeitig Orientierung gibt.“
Neue Möglichkeiten für Bauinteressierte
Dirk Viebrock ergänzte: „Gerade die Verbindung aus persönlicher Beratung, realen Eindrücken und digitaler Interaktion macht den Unterschied. Wir unterstützen unsere Baufamilien so noch gezielter dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.“ Ein neues digitales Konzept bietet Baufamilien besondere Möglichkeiten. Besucher können ihre Favoriten direkt vor Ort in einem Warenkorb online zusammenstellen und später jederzeit darauf zugreifen. Das macht den gesamten Planungsprozess transparenter und komfortabler.
Eröffnung am 2. und 3. Mai
Nach diesem ersten Einblick öffnet die neue ViebrockhausWelt am 2. und 3. Mai offiziell ihre Türen für alle Interessierten. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie mit Live Acts, unter anderem von der bekannten Kindermusikerin Simone Sommerland, sowie Vorträgen rund um das Thema Hausbau. Darüber hinaus gibt es viele Gelegenheiten, die Ausstellung in Ruhe zu entdecken.
„Wir freuen uns darauf, die ViebrockhausWelt jetzt allen Bauinteressierten zu zeigen und gemeinsam zwei besondere Tage zu erleben“, so die CEOs Dirk und Lars Viebrock. Wer sich mit dem Gedanken an ein eigenes Zuhause beschäftigt, kann in Bad Fallingbostel Hausbau ganz neu erleben. Kostenlose Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort auf der Viebrockhaus-Website erhältlich. www.viebrockhaus.de