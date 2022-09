C3-OPTIMUM - nachhaltige Reinigung für eine nachhaltige Zukunft

DIE C3-OPTIMUM REINIGUNGSPHILOSOPHIEReinigung neu gedacht: Die Umweltbelastung muss reduziert, die Hygiene erhöht und der ökologische Fußabdruck minimiert werden. Die heutige Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen: Verknappung von Rohstoffen, erhöhter Hygienebedarf und der fortschreitende Klimawandel. Um diese Problematik aufzugreifen und gemeinsam eine Lösung zu finden, wurden von der UN die SDGs (Sustainable Development Goals) geschaffen: Anhand von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren Umsetzung wird an einer besseren Welt bis zum Jahr 2030 gearbeitet.Bei der Entwicklung von C3-OPTIMUM haben wir nach Wegen gesucht, die Umweltbelastung bei der Reinigung zu reduzieren, Hygienestandards zu verbessern und Rohstoffe effizient und ohne Qualitätsverlust einzusetzen, um so den ökologischen Fußabdruck zu verringern.Herkömmliche Reinigungsmittel enthalten oft hohe Anteile an chemischen Lösungsmitteln, die mit der Verschmutzung reagieren um sie zu lösen oder aufzulösen. Beispiele für chemische Lösungsmittel sind Alkohole und Bleichmittel. Hohe Dosen solcher chemischen Lösungsmittel haben eine Reihe schwerwiegender Nebenwirkungen:Sie verstärken die Resistenzbildung von Viren und BakterienSie sind umwelt- / klimaschädlichSie schädigen die zu reinigende Oberfläche, da sie abtragend/ ätzend wirkenSie sind gesundheitsschädlichZWEI ARTEN VON VERSCHMUTZUNGEN:1: Natürliche Verschmutzung / Umweltverschmutzung. Beispiele hierfür sind: Hautfette, Mikroorganismen und Bakterien, Pilze und Viren, Staub, schwarze Rückstände durch Luftverschmutzung und natürliche Ablagerungen durch z.B. Algen und Moose.2: Nicht natürliche Verschmutzung, die mittels einer chemischen Verbindung an der zu reinigenden Oberfläche haftet. Beispiele hierfür sind: Farbe, Tinte, Klebstoff, Permanentmarker usw.Beide Verschmutzungsarten werden oft mit Produkten gereinigt, die viele chemische Lösungsmittel enthalten.Weltweit betrachtet nimmt die natürliche Verschmutzung auf Oberflächen den größten Teil ein, nicht natürliche (chemische) Verschmutzung tritt im Verhältnis eher selten auf.Derzeit werden fast alle Verschmutzungen mit herkömmlichen Reinigungsmitteln entfernt, die oft viele chemische Lösungsmittel enthalten. Da diese Verschmutzungen genauso gut durch umweltfreundliche Produkte beseitigt werden könnten, wird die Umwelt unnötig stark belastet. Zudem werden Oberflächen stärker angegriffen und das Resistenzrisiko von Bakterien und Viren steigt.C3-OPTIMUM: NACHHALTIGE REINIGUNG VON NATUR- UND UMWELTVERSCHMUTZUNGENDie Philosophie bei der Entwicklung des Reinigungsprozesses mit C3-OPTIMUM zielt nicht primär auf die Verschmutzung selbst, sondern auf die Oberfläche, auf der die Verschmutzung sitzt. Die Kernfrage lautet: „Wie beseitigen wir die Verschmutzung von der Oberfläche und wie stellen wir sicher, dass die Verschmutzung nicht bzw. langsamer wiederkommt? Die Silantechnologie im C3-OPTIMUM verbindet sich auf molekularer Ebene mit der kontaminierten Oberfläche. Die Silanmoleküle gehen dabei auf Nanoebene eine Verbindung mit der Oberfläche ein. Dadurch wird die Oberfläche glatt und weniger anfällig für Verschmutzungen.Gleichzeitig sorgen die Silanmoleküle dafür, dass die Oberfläche porentief gereinigt wird. So schließt sich der Kreis: Der 2-in-1-Effekt bewirkt eine gründliche Reinigung und schützt gleichzeitig die Oberfläche. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass C3-OPTIMUM-Produkte absolut unschädlich für den Benutzer, das zu reinigende Material und die Umwelt sind.FÜNF VERSCHIEDENE PRODUKTE:Bei C3-OPTIMUM gehen wir davon aus, dass die Reinigung einer nicht porösen harten Oberfläche im Grunde gleich ist, egal ob es sich um Möbel, Hardware, Outdoor-Ausrüstung oder Sonnenkollektoren handelt.Was die C3-OPTIMUM-Produkte voneinander unterscheidet, ist die Menge an Silan-Technologie, die im Produkt enthalten ist. Je nach Verschmutzungsgrad und der Frage, wie lange ein gereinigtes Objekt vor erneuter Verschmutzung geschützt bleiben muss, empfehlen wir eines der C3-OPTIMUM-Produkte für beste Ergebnisse.Die Produktpalette von C3-OPTIMUM ist so breit gefächert, dass für nahezu jede natürliche Verschmutzung die passende Lösung angeboten werden kann. Für häufiger zu reinigende Oberflächen verwendet man ein C3-OPTIMUM-Produkt mit einem geringeren Silangehalt. So können die gewünschten Ergebnisse und die Kosten sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.Folgende 5 C3-OPTIMUM Produkte sind ab Lager verfügbar: C3-OPTIMUM Daily, Regular, Professional, Premium und Hardware Cleaner.DIE WIRKUNGDie C3-OPTIMUM-Produkte arbeiten auf Basis fortschrittlicher Silan-Technologie. Die Silantechnologie sollte nicht mit der Nanotechnologie verwechselt werden. Silanmoleküle sind grundsätzlich gasförmig und von Natur aus so klein, dass sie in der Nano-Sphäre operieren können. Anders als in der Nanotechnologie sind Silanmoleküle nicht absichtlich verkleinert worden.MIT C3 OPTIMUM IST ALLES MÖGLICH:Von der kostengünstigen Reinigung kleinerer Flächen bis hin zur gelegentlichen Reinigung großer, schwer zugänglicher Flächen: C3-OPTIMUM bietet die Lösung.Wir helfen Ihnen gerne, das für Ihre Bedürfnisse passende C3-OPTIMUM Reinigungsprodukt zu finden. Aspekte wie die Reinigungshäufigkeit, die Zugänglichkeit der Objekte und die Größe eines Objekts entscheiden über die richtige Wahl.Wir liefern Sprühflaschen für die Reinigung kleinerer Objekte und Nachfüllkanister für die Reinigung großer Flächen. C3-OPTIMUM bietet nicht nur eine neue Perspektive auf nachhaltige Reinigung, sondern auch Flexibilität bei der Wahl des richtigen Produkts.Ein Aspekt ändert sich unabhängig von der Produktauswahl nie und das ist die unvergleichliche Qualität!NACHHALTIG: C3-OPTIMUM verlängert die Lebensdauer der gereinigten Oberflächen und Gegenstände.SICHER: C3-OPTIMUM ist haut- und materialfreundlich.UMWELTFREUNDLICH: C3-OPTIMUM-Produkte enthalten keine chemischen Lösungsmittel oder andere aggressive Inhaltsstoffe.KOSTENSPAREND: C3-OPTIMUM reinigt und schützt die Oberfläche in einer Behandlung.Vertrieb Deutschland:VIA DA VINCI.dialog GmbHHellgrundweg 10922525 HamburgTelefon: 040/ 84 87 87 87E-Mail: verkauf@viadavinci.de