Online-Fortbildungsreihe für TierärztInnen: Manuelle und Physikalische Therapien

1 läuft noch bis zum 30. April 2022 und befasst sich mit derIn diesem E-Learning-Kurs (7 ATF-Stunden) werden die Anforderungen an die Einrichtung einer entsprechenden Tierarztpraxis besprochen sowie die Verfahren Thermotherapie und Wickel- und Mooranwendungen vorgestellt. Weiterhin wird auf die Bedeutung der Elektrodiagnostik als wichtigen Baustein der neurologischen Untersuchungskaskade eingegangen, ebenso wie auf die neurophysiologischen Grundlagen, die für eine erfolgreiche Physiotherapie zu beachten sind. Ein Beitrag über reflexinduziertes Training schließt den ersten Kurs ab.ist ebenfalls ein reiner E-Learning-Kurs (7 ATF-Stunden) und widmet sich der. Zuerst geht Frau Prof. Tipold umfassend und mit Demonstrationen und Beispielen auf den neurologischen Untersuchungsgang ein. Ebenso wird vorgestellt, welche Patienten besonders von einer Physiotherapie profitieren und wie diese gestaltet werden kann. Anschließend vermittelt Frau Dr. Alexander die Grundlagen des Laufbandtrainings, ebenso wie die Besonderheiten, die bei Koordinationsstörungen und in der Rehabilitation von Paresepatienten zu beachten sind. Zugehörige Fallbeispiele ergänzen den Kurs.(7 ATF-Stunden) widmet sich den unterschiedlichen Möglichkeiten der physikalischen Therapien unter Anwendung technischer Geräte. Der erste Teil befasst sich mit den Grundlagen, Indikationen und Wirkung des. Im Anschluss folgen Grundlagen und biologische Wirkungen dersowie Wissenswertes zur Auswahl eines geeigneten Praxisgerätes. Abschließend geht es um die Grundlagen und Wirkungen der. Fallbeispiele zur Anwendung runden die Ausführungen jeweils ab.beginnt am 21. Juli 2022 und besteht aus drei(insg. 8 ATF-Stunden). Die Online-Seminare stehen zudem anschließend als Aufzeichnungen bis zum Kursende zur Verfügung. In den Live-Online-Seminaren werden weitere Möglichkeiten der physikalischen Therapien unter Anwendung technischer Geräte vorgestellt. Im ersten Teil geht es umsowie. Der zweite Teil widmet sich der. Im Anschluss folgt die. Dieund Vorstellung verschiedener Behandlungskonzepte bei Schmerzpatienten rundet die Ausführungen ab.Die angebotenen Online-Fortbildungen sind Teil einer, von denen 3 Kurse zu einem späteren Zeitpunkt in Berlin in Präsenz angeboten werden. Auch folgt eine weitere Online-Fortbildung zu einem späteren Zeitpunkt. Jeder Kurs ist geeignet für die Zusatzbezeichnung „Manuelle und Physikalische Therapien“. Er steht allen interessierten Kolleginnen und Kollegen offen. Eine Vorbildung ist nicht erforderlichMehr Information und Online-Anmeldung finden Sie unter Myvetlearn.de