Kostenlose tierärztliche Versorgung für ukrainische Haustiere Europa-weit

Durch das von der Tierschutzorganisation Humane Society International (HSI) und ihren Partnern ins Leben gerufene Programm Vets for Ukrainian Pets können die Haustiere von geflüchteten UkrainerInnen europaweit kostenlos versorgt und behandelt werden. Die Unterstützer des Projekts tragen die Kosten für Akutversorgung und Medikamente, Tollwut- und andere Impfungen sowie Mikrochipping und medizinische Untersuchungen in Höhe von bis zu 250 Euro pro Tier.„In der größten Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg mussten Millionen Menschen die Entscheidung treffen, ihr Land zu verlassen und vor dem Krieg zu fliehen. Neben ein paar Habseligkeiten nehmen viele auch ihre Haustiere mit, die sie wie Familienmitglieder schätzen. Das Trauma des Krieges und der Stress der Evakuierung können die Tiere anfällig für eine Vielzahl von Krankheiten machen. Das HSI-Programm Vets for Ukrainian Pets zielt daher darauf ab, Hindernisse beim Zugang zur tierärztlichen Versorgung für die Haustiere von Flüchtlingen zu beseitigen. Es bietet ein dringend benötigtes Sicherheitsnetz für Familien, die mit ihren geliebten Haustieren fliehen, so dass sie sich zu keinem Zeitpunkt gezwungen sehen, ihre Haustiere zurückzulassen, weil sie sich Sorgen machen, sie nicht versorgen zu können" erklärt Ruud Tombrock, Exekutivdirektor von HSI/Europa.Vets for Ukrainian Pets läuft bis zum 21. Mai 2022 und steht allen zugelassenen Tierkliniken in ganz Europa offen, unabhängig davon, ob sie privat oder als Teil einer Unternehmensgruppe geführt werden.In unserer neuen Umfrage möchten wir von Ihnen wissen, ob Sie glauben, dass sich der Ukraine Krieg auch auf den tierärztlichen Alltag auswirken wird. In den Vetion-Blitzumfragen können Sie Ihre Meinung zu einem aktuellen Thema abgeben und gleichzeitig auch sehen, wie Ihre KollegInnen geantwortet haben.