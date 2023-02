Fortbildung für Hundezüchter im Internet

Andrologie und Zuchtplanung

Gynäkologie und Bedeckung der Hündin

Trächtigkeit und Geburt der Hündin

Welpenaufzucht

Fach- und Sachkunde ist häufig eine der Grundvoraussetzungen für den Erfolg. So auch in der Hundezucht. So müssen, die in einem dem VDH angehörigen Rassehunde-Zuchtverein züchten möchten, zuvor ihrein Sachen Hundezucht nachweisen. Anschließend müssen sie sich in regelmäßigen Abständen durch anerkannte Fortbildungsveranstaltungen auf dem aktuellen Wissensstand halten. Solche, von vielen Zuchtvereinen anerkannte Fortbildungen stellen dievon Tierhalter-wissen.de dar.Unter der gleichnamigen Webadresse ( www.tierhalter-wissen.de ) werden für Hundezüchter:innen und für solche, die es werden wollen, folgende vier Themen als Online-Fortbildung angeboten:Das Durcharbeiten der jeweiligen Fortbildungskurse, die in Zusammenarbeit mit derder Groß- und Kleintiere der Universität Gießen entstanden sind, dauert etwa 3-4 Stunden. Nach der Anmeldung kann sich der/die Teilnehmer:in mit seinen persönlichen Zugangsdaten während der Laufzeit des Kurses (4-6 Wochen) von überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Kurs einloggen. Damit ist diese Art der Fortbildung vollkommen unabhängig von Ort und Zeit und ermöglicht den größten Grad an Flexibilität. Anfahrts- und Reisekosten entfallen ebenfalls. Die Online-Kurse beinhalten neben vertonten Vorträgen auch ein Skript zum Download.Um einen Fortbildungskurs erfolgreich abzuschließen, müssen die Teilnehmer:innen einen Multiple-Choice-Test absolvieren. Wurden die MC-Fragen zu mindestens 70% korrekt beantwortet, erhalten sie die Teilnahmebescheinigung zum Nachweis der Sachkunde per Email. Die Teilnahme kostet pro Kurs 45,00 Euro, ermäßigt 40,00 Euro.Außer den Online-Fortbildungen für Hundezüchter:innen wird aktuell auch noch ein Kurs zum Themaangeboten. Der Kurs richtet sich an Personen, die Igel versorgen und pflegen, da sie dafür notwendige Fach- und Sachkunde besitzen müssen.In diesem Kurs werden die wichtigsten Aspekte für den Betrieb einerbehandelt. Neben Informationen zumundwerden die Voraussetzung zum Betrieb einer Igelstation als tierheimähnliche Einrichtung vorgestellt. Weiter werden die biologischen Grundlagen und Besonderheiten des Europäischen Braunbrustigels erläutert und was dies für die ordentliche Unterbringung des Igels bedeutet.Da es sich beim Europäischen Braunbrustigel um eine unter Artenschutz stehende Tierart handelt, sind zudem auch einige gesetzliche Vorschriften einzuhalten und Auflagen zu beachten, die hier ebenfalls vorgestellt werden. Anschließend geht es um die häufigen Fragen: Wann dürfen Igel in Obhut genommen werden? Wie können häufige Erkrankungen, Parasitosen und Zoonosen diagnostiziert werden und was ist als Erste Hilfe vorzunehmen?In Zukunft wird das Angebot an Online-Fortbildungen weiter ausgebaut werden mit dem Ziel, die Tierhalter:innen besser mit den Bedürfnissen der Haustiere vertraut zu machen und durch eine optimale Haltung, Fütterung und Pflege der Tiere Erkrankungen vorzubeugen und das Tierwohl zu verbessern.Mehr Informationen und alle Kursprogramme unter