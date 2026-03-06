Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053462

Rudolf Müller Mediengruppe Stolberger Straße 84 50933 Köln, Deutschland http://www.rudolf-mueller.de
Ansprechpartner:in Frau Justina Kroliczek +49 221 5497350
Logo der Firma Rudolf Müller Mediengruppe

immobilienmanager-Award 2026: Kreative Köpfe, innovative Projekte

Der renommierte Branchenpreis ist in 14 Kategorien verliehen worden. Dieter Becken erhält den Lifetime-Award.

(lifePR) (Köln, )
Mit dem renommierten immobilienmanager-Award sind 14 wegweisende Projekte und Persönlichkeiten der Immobilienbranche ausgezeichnet worden. Im Rahmen eines großen Gala-Abends in Köln verlieh das Fachmagazin immobilienmanager die Preise zum 18. Mal.

Die Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt Dieter Becken, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Becken-Gruppe. Er prägt den Immobilienmarkt seit 1978 und schuf über die Jahre eine Gruppe von Immobilien- und Investmentunternehmen, die auf die Entwicklung, den Bau und die Finanzierung von Gewerbe- und Wohngebäuden spezialisiert sind.

Als Kopf des Jahres wurde Rolf Buch ausgezeichnet. Seit 2013 leitete er den Vorstand des Wohnungskonzerns Vonovia, bis er sich Ende 2025 aus dieser Position verabschiedete. Als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Lebendige Stadt, Präsidiumsmitglied des GdW, Vizepräsident des ZIA sowie Vorstandsmitglied der European Public Real Estate Association bleibt er der Branche weiterhin verbunden.

Zur Studierenden des Jahres wurde Clara Hamberger gekürt, die einen doppelten Master of Science an der IREBS Regensburg und an der Bayes Business School in London erworben hat.

Hier nun die Preisträger aller 14 Kategorien auf einen Blick:

Clean Energy & Mobility
NeoCarbon für die CO2-negative Kühlung von Rechenzentren

Digitale Lösung & Technologische Innovation
Optiml und Catella Investment Management für ihren datengetriebenen Ansatz zur Dekarbonisierung komplexer Immobilienportfolios

Investment
Union Investment Real Estate für den Verkauf des Centre d´Affaires Paris Trocadéro

Kommunikation
BerlinHyp für den Markenprozess „Zusammen stark“

Management & Transformation
The Urban Village für sein skalierbares Managementmodell

Nachhaltigkeit & Soziale Verantwortung
Green Places Deutschland Asset Management für seine nachhaltigen Gewerbehöfe mit Community-Charakter

People & Culture Management
Frauen !n Führung für ihren Female Board Report Real Estate 2025

Projekt- und Quartiersentwicklung
Alpha IC für das Netto-Null-Bürogebäude RESI in Bamberg

Projektentwicklung Bestand
Quantum Immobilien und Proximus Real Estate für die Revitalisierung der Gerling Gardens in Köln

Publikumspreis:
Stadt Bochum

Stadtentwicklung & Infrastruktur
Ehret + Klein AG für Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg am Lech

Studierende des Jahres
Clara Hamberger, IREBS Regensburg

Kopf des Jahres
Rolf Buch, früherer CEO Vonovia

Lifetime Award
Dieter Becken, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Becken-Gruppe, Hamburg

Alle Preisträger und Juryurteile unter: immobilienmanager-Award 2026: Alle Sieger im Überblick

Links

Website Promotion

Website Promotion

Rudolf Müller Mediengruppe

Entscheidend für Entscheider – der immobilienmanager ist die führende Netzwerk-Marke für Entscheider und Führungskräfte der professionellen Immobilienwirtschaft. Als Plattform für Köpfe, Konzepte und Kontroversen widmen sich die Medienangebote „Print“, „Digital“ und „Live“ den Schwerpunktthemen, die die Branche bewegen: Digitalisierung, Finanzierung, Investment, Management, Nachhaltigkeit & ESG, Projekte, Standorte & Märkte sowie Unternehmen & Persönlichkeiten. Ein besonderes Highlight ist die jährliche Verleihung des immobilienmanager- Award, bei dem erfolgreiche Persönlichkeiten, Unternehmen und Projekte der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet werden. Der immobilienmanager ist eine Fachmedienmarke von RM Rudolf Müller Medien.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.