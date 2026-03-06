immobilienmanager-Award 2026: Kreative Köpfe, innovative Projekte
Der renommierte Branchenpreis ist in 14 Kategorien verliehen worden. Dieter Becken erhält den Lifetime-Award.
Die Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt Dieter Becken, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Hamburger Becken-Gruppe. Er prägt den Immobilienmarkt seit 1978 und schuf über die Jahre eine Gruppe von Immobilien- und Investmentunternehmen, die auf die Entwicklung, den Bau und die Finanzierung von Gewerbe- und Wohngebäuden spezialisiert sind.
Als Kopf des Jahres wurde Rolf Buch ausgezeichnet. Seit 2013 leitete er den Vorstand des Wohnungskonzerns Vonovia, bis er sich Ende 2025 aus dieser Position verabschiedete. Als Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Lebendige Stadt, Präsidiumsmitglied des GdW, Vizepräsident des ZIA sowie Vorstandsmitglied der European Public Real Estate Association bleibt er der Branche weiterhin verbunden.
Zur Studierenden des Jahres wurde Clara Hamberger gekürt, die einen doppelten Master of Science an der IREBS Regensburg und an der Bayes Business School in London erworben hat.
Hier nun die Preisträger aller 14 Kategorien auf einen Blick:
Clean Energy & Mobility
NeoCarbon für die CO2-negative Kühlung von Rechenzentren
Digitale Lösung & Technologische Innovation
Optiml und Catella Investment Management für ihren datengetriebenen Ansatz zur Dekarbonisierung komplexer Immobilienportfolios
Investment
Union Investment Real Estate für den Verkauf des Centre d´Affaires Paris Trocadéro
Kommunikation
BerlinHyp für den Markenprozess „Zusammen stark“
Management & Transformation
The Urban Village für sein skalierbares Managementmodell
Nachhaltigkeit & Soziale Verantwortung
Green Places Deutschland Asset Management für seine nachhaltigen Gewerbehöfe mit Community-Charakter
People & Culture Management
Frauen !n Führung für ihren Female Board Report Real Estate 2025
Projekt- und Quartiersentwicklung
Alpha IC für das Netto-Null-Bürogebäude RESI in Bamberg
Projektentwicklung Bestand
Quantum Immobilien und Proximus Real Estate für die Revitalisierung der Gerling Gardens in Köln
Publikumspreis:
Stadt Bochum
Stadtentwicklung & Infrastruktur
Ehret + Klein AG für Urbanes Leben am Papierbach in Landsberg am Lech
Studierende des Jahres
Clara Hamberger, IREBS Regensburg
Kopf des Jahres
Rolf Buch, früherer CEO Vonovia
Lifetime Award
Dieter Becken, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Becken-Gruppe, Hamburg
Alle Preisträger und Juryurteile unter: immobilienmanager-Award 2026: Alle Sieger im Überblick
