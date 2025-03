immobilienmanager Award 2025: Die besten Ideen der Immobilienbranche prämiert

Mit dem renommierten immobilienmanager-Award sind 15 wegweisende Projekte und Persönlichkeiten der Immobilienbranche ausgezeichnet worden. Im Rahmen eines großen Gala-Abends in Köln verlieh das Fachmagazin immobilienmanager die Preise zum 17. Mal.



Die Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt Bernhard Garbe, Gründer der Garbe Group. Der Hamburger kann auf 60 Jahre unternehmerischer Tätigkeit zurückblicken, darunter auch die Gründung der Steakhouse-Kette Maredo. Laudator Bernd Mayer, Bereichsleiter Immobilien der BayernLB, hob hervor: „Er ist ein Visionär, der mit Weitsicht, Innovationskraft und unternehmerischem Mut insbesondere die Entwicklung der Logistikimmobilien in Deutschland maßgeblich geprägt hat.“



Als Kopf des Jahres wurde Steffen Szeidl ausgezeichnet, CEO der Drees & Sommer SE. Laudator Sascha Klaus, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp, unterstrich die Weitsicht des „Teamplayers und empathischen Ermutigers“: „In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit im Bauwesen dringend erforderlich ist, denkt er vorausschauend. Urban Mining und Kreislaufwirtschaft sind für ihn nicht nur Schlagworte, sondern Prinzipien, die er konsequent vorantreibt.“



Zur Studierenden des Jahres wurde Laura Broja gekürt, die ihren Bachelorgrad an der Hochschule 21 in Buxtehude erworben hat und nun Masterandin an der Barcelona School of Management ist.



Hier nun die Preisträger aller 15 Kategorien auf einen Blick:



Digitalisierung

BNP Paribas REIM und aedifion für die digitale Betriebsoptimierung per Cloud-Plattform



Finanzierung

FAP Group für ihr Whole-Loan-Programm



Investment

Strabag und ECE für den Verkauf der Büroimmobilie Rossio an die Stadt Köln



Kommunikation

Vonovia für ihre crossmediale Kundenkommunikation



Management

Redevco für die Transformation des Aplerbeck Centers in Dortmund



Nachhaltigkeit

Ratisbona Handelsimmobilien aus Regensburg für seine C2C-Einzelhandelsimmobilien



People & Culture Management

OBG Gruppe aus Ottweiler (Saarland) für ihre Schaffer-Kampagne



Projektentwicklung Bestand

terraplan aus Nürnberg für die Transformation eines Klosters in die Wohnanlage Kloster Karree in Bamberg



Projektentwicklung Neubau

Garbe Immobilien Projekte für das Holzhochhaus roots in der Hamburger Hafencity



Publikumspreis

ImmoSport e.V.



Social Responsibility

Viva con Agua für das soziale Gasthaus und Hotel Villa Viva in Hamburg



Stadtentwicklung

Hamburg Team für das Sartorius Quartier in Göttingen



Studierende des Jahres

Laura Broja, Hochschule 21



Kopf des Jahres

Steffen Szeidl, CEO Drees & Sommer SE



Lifetime Award

Bernhard Garbe, Gründer der Garbe Group

