immobilienmanager Award 2021: die Besten der Immobilienbranche

Eine glamouröse Preisverleihung kann auch online funktionieren. Dies bewies der immobilienmanager Award 2021. 14 Persönlichkeiten und Projekte wurden bei einem Online-Event ausgezeichnet, das in diesem Jahr die traditionsreiche große Gala in Köln ersetzen musste.Mit dem Lifetime Award wurde Brigitte Walter geehrt. Von 2006 bis 2019 war sie Vorstandsmitglied des Münchener Fondsinitiators Real I.S. AG. Sie vereint Führungsstärke mit einem kollegialen Führungsstil und hat die Real I.S. AG über einen sehr langen Zeitraum wesentlich geprägt. „Nicht nur in Deutschland gehört das Unternehmen heute zu den großen Playern im Immobilienmarkt, was auch ihr zu verdanken ist“, heißt es in der Laudatio. Seit 1984 hat sie ununterbrochen Führungsaufgaben wahrgenommen und sich dabei stets für die Branche und den Nachwuchs engagiert. So war sie zum Beispiel zehn Jahre nebenberufliche Dozentin an der Sparkassen-Akademie Hessen-Thüringen und Vorsitzende des Prüfungsausschusses Bankkaufmann der IHK. Auch im ZIA und im Institut für Corporate Governance (ICG) in der deutschen Immobilienwirtschaft engagiert sie sich.Als Kopf des Jahres wurde Jan-Hendrik Goldbeck ausgezeichnet. Er ist geschäftsführender Gesellschafter des international tätigen Baukonzerns Goldbeck GmbH in Bielefeld. Die Jury des immobilienmanager-Award hebt hervor: „Jan-Hendrik Goldbeck ist ein echter Innovator, der Produkte, Prozesse und die Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen wie in der gesamten Branche voranbringt. Er sieht die Immobilie ganzheitlich – vom ersten Gedanken über den Bau, den Betrieb bis hin zum Recyclen der Baustoffe.“Als „die Besten der Branche“ bewarben sich Unternehmen und Personen aus der Immobilienwirtschaft mit ihren herausragenden Leistungen oder wurden vorgeschlagen. Der Immobilien Manager Verlag vergab den immobilienmanager-Award 2021 in folgenden Kategorien: Digitalisierung, Finanzierung, Human Resources, Investment, Kommunikation, Management, Nachhaltigkeit, Projektentwicklung Bestand, Projektentwicklung Neubau, Social Responsibility, Stadtentwicklung, Student*in des Jahres, Kopf des Jahres sowie Lifetime Award.Die Preisverleihung gibt es auch im Video auf www.immobilienmanager.de Reos GmbH (Hamburg) für die digitale Plattform im Berliner Quartier SüdkreuzOn-Geo GmbH (München) für die Baufinanzierungsplattform Baufi.meImmoEBS e.V. (Wiesbaden) für das Mentoring-Programm „Immoment“Becken Asset Management (Hamburg) für die Repositionierung und den Verkauf der Büroimmobilie Area 5.0 in HamburgCushman & Wakefield (Frankfurt am Main) für die Kommunikation des Konzepts „6 Feet Office“ zur Rückkehr ins Büro nach dem LockdownJan-Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter der Goldbeck GmbH (Bielefeld)Brigitte Walter, ehemaliges Vorstandsmitglied der Real I.S. AG (München)Groß und Partner (Frankfurt am Main) für die Vermietungen im Projekt „Four Frankfurt“Nassauische Heimstätte (Frankfurt am Main) für die „Initiative Wohnen 2050"Cilon GmbH (Frankfurt am Main) für die Umwandlung eines Handelszentrums für die Modeindustrie in das Bürogebäude „Sky Eschborn“Centrum Gruppe (Düsseldorf) für das Büro- und Geschäftshaus „K II“ in DüsseldorfStrenger Gruppe (Ludwigsburg) für das Wohnungslosenprojekt „Heimstark Haus zwei“ und die Corona-SoforthilfeInterkommunales Stadtquartier Flugfeld Böblingen/SindelfingenCarolin Fischer, HAWK Holzminden