Was die Branche bewegt: 7. Klempnertreff in Münster

03.01.19

Am 28. März 2019 kommen erneut fast 100 Klempner und Dachdecker zum jährlichen Klempnertreff in Münster zusammen. Schwerpunkte der Veranstaltung sind diesmal digital gesteuerte Fertigungsprozesse, effiziente Lagerhaltung in der Klempnerwerkstatt sowie die Umsetzung optisch einwandfreier Fassadenbekleidungen aus Metall. Die begleitende Fachschau stellt wieder innovative Produktlösungen vor. Neben dem klempnertechnischen Input bietet die beliebte Abendveranstaltung Raum zum Kennenlernen, Austauschen und Netzwerken. Veranstalter des Branchentreffs ist das „klempner magazin“ aus dem Rudolf Müller Verlag.Die digitale Vernetzung von Planungssoftware und CNC-Maschinensteuerungen spielt eine große Rolle für die Arbeitsvorbereitung zur Ausführung von Metalldächern und -fassaden. Das Klempnertreff zeigt Werkstattkonzepte für die effiziente Blechbearbeitung mit höchstem Fertigungsgrad.Fassaden aus Dünnblechen in Klempnertechnik sind langlebig, lassen freien Gestaltungsspielraum und sind bei Architekten und Bauherren sehr beliebt. Wichtig sind die spannungsarme Fertigung der Bauprofile und deren Montage. Die Teilnehmer erfahren, was sie beim maschinellen Biegen und Profilieren beachten müssen und wie Metallprofile verlegt werden.Fassadenbekleidungen werden oft beanstandet, manchmal bis zum Rechtsstreit. Passend zum Thema spannungsarme Fertigung ordnen und bewerten Branchenexperten optische Mängel an Metallfassaden nach Bewertungskriterien der Fachregeln des ZVSHK und des IFBS. Ein weiteres Thema sind unzulässige Anwendungseinschränkungen von Metallen für Dächer und Fassaden.Beim Bauen im Bestand sind für die Erstellung neuer Dachkonstruktionen oft nur geringe Tragreserven der Bausubstanz gegeben. Eine interessante und nachhaltige Alternative sind Leichtbaukonstruktionen aus Metall. Beispiele und Tipps für die Planung und Ausführung geben den Teilnehmern Einblicke in ein interessantes Tätigkeitsfeld.In jährlichen News-Block präsentieren Hersteller die wichtigsten Produktneuheiten und zeigen deren Anwendungen in der Praxis.Veranstaltungsort ist das Factory Hotel Münster. Die Teilnahmegebühr beträgt Euro 150,– zzgl. MwSt. Für Abonnenten von „klempner magazin“ gilt der reduzierte Preis von Euro 125,– zzgl. MwSt. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.klempnertreff.de