Stephan Schalm verlässt RM Rudolf Müller Medien

Stephan Schalm, Geschäftsbereichsleiter „Media & Community“, wird die RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen.



Stephan Schalm trat 2019 in die Unternehmensgruppe als Geschäftsbereichsleiter des Profit-Centers „RM Planen“ ein. In den folgenden Jahren prägte er die Entwicklung der Mediengruppe maßgeblich mit: Als Geschäftsführer der Tochterunternehmen FeuerTrutz Network GmbH und Immobilien Manager Verlag GmbH & Co. KG, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist der Gruppe trieb er die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens entscheidend voran.



Unter seiner Verantwortung gelang es dem Unternehmen, gestärkt und wirtschaftlich erfolgreich durch die Corona-Zeit zu gehen. In seinem Verantwortungsbereich wurde das Programm – im Verbund mit Technologie und Prozessmanagement – gezielt diversifiziert, das Veranstaltungs- und Akademiegeschäft sowie die digitalen Angebote konsequent ausgebaut und Innovationsfelder wie Künstliche Intelligenz aktiv vorangetrieben. Mehrfach konnten seine Teams dabei die Auszeichnung „Fachmedium des Jahres“ gewinnen. Zudem wirkte Schalm maßgeblich an der zentralen Reorganisation des Unternehmens mit, durch die RM heute effizienter, agiler und noch näher an den Bedürfnissen von Markt und Kunden positioniert ist.



Zitat Stephan Schalm:

„Nach sieben erfolgreichen und erfüllenden Jahren bei RM ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, meiner Karriere einen neuen Impuls zu geben. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf eine spannende Zeit voller gemeinsamer Erfolge zurück. Mein besonderer Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, den Gesellschaftern und Gremien sowie unseren Kunden und Partnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ebenso danke ich meinem Führungskräfteteam und allen Mitarbeitenden für ihren großartigen Einsatz und ihre Leidenschaft. RM ist hervorragend aufgestellt – und ich wünsche dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.“



Zitat Günter Ruhe, Geschäftsführer:

„Wir danken Stephan Schalm herzlich für seine sehr erfolgreiche Arbeit und seinen großen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Mediengruppe. Als versierter Manager und erfahrene Führungspersönlichkeit hat er seine Verantwortungsbereiche inhaltlich, strategisch und menschlich geprägt, neue Impulse gesetzt und entscheidend zur erfolgreichen Positionierung des Unternehmens beigetragen. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

