Schweiz ist das offizielle Partnerland der BIM World MUNICH 2024

Die Schweiz ist offizielles Partnerland der BIM World MUNICH 2024. Dies spiegelt die fortschreitende Bedeutung und das Engagement der Schweiz in der Verwendung von Building Information Modeling in ihren Bau- und Architekturprojekten wider.Seit vielen Jahren nehmen schweizerische Firmen, Planer und Ingenieure eine führende Rolle in der Anwendung von BIM ein, vor allem in den Bereichen öffentliche Infrastruktur, komplexes Projektmanagement und nachhaltiges Bauen. Dass das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle in der Schweiz spielt, zeigt u.a. das Projekt „BIMwood“, welches sich auf BIM-basierte Planungsprozesse im Holzbau fokussiert und von der Berner Fachhochschule (BFH) geleitet wird. Und mit dem Programm „greenBIM“ des Instituts für Nachhaltigkeit und Energie am Bau (INEB) der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) können Nachhaltigkeitsaspekte innerhalb der Planungsumgebung des Architekten bewertet und optimiert werden.Die Schweiz setzt sich maßgeblich für ein kreislauforientiertes Bauen ein und hat bspw. eine Charta ins Leben gerufen, welche von zwölf der größten öffentlichen und privaten Bauherren in der Schweiz unterzeichnet wurde. Ziel dieser Charta ist es, bis 2030 nicht erneuerbare Primärrohstoffe auf 50% der Gesamtmasse zu reduzieren, was u.a. durch Renovierung statt Neubauten und eine Reduzierung des Materialverbrauchs möglich wäre.Die BIM World MUNICH freut sich auf die Eröffnungs-Keynote des Kongresses durch einen offiziellen Vertreter sowie die Teilnahme am Gewerke-übergreifenden Experten Panel „BIM4ALL“ am 1. Tag der Veranstaltung. Mit Themen wie Zirkuläres Bauen sowie Vornormierung und Standardisierung werden Vorträge aus dem Nachbarland das Kongressprogramm bereichern. Auch Best Practice Beispiele aus den Bereichen CO2-neutrale Bauprojekte und Health Care werden den Besuchern vor Augen führen, wie in der Schweiz BIM und Digitalisierung in der Branche umgesetzt wird.«Wir freuen uns auf die Teilnahme an der BIM World MUNICH. Wir arbeiten bereits heute intensiv mit unseren Kolleg:innen in Deutschland und Österreich zusammen, tauschen Erfahrungen aus und treiben gemeinsam wichtige internationale BIM Initiativen voran. In München werden wir den Austausch intensivieren und weitere Zusammenarbeitspotenziale identifizieren», sagt Dr. Andrea Leu, Co-Geschäftsführerin Bauen digital Schweiz / buildingSMART Switzerland.Besucher und Fachleute der BIM World MUNICH können Vorträge der Schweiz sowie weitere herausragende Projekte und Technologien vom 26. bis 27. November 2024 im ICM – International Congress Center Messe München erleben.Das aktuelle Programm ist hier abrufbar: Program & Speakers - BIM World MUNICH (bim-world.de) BIM World MUNICH conference program Tickets sind unter folgendem Link online verfügbar: BIM World MUNICH Ticket Shop: BIM World MUNICH - Store (bim-world.de)