Schadstoffe im Baubestand

Mit Katalog nach Bauteilen und Gewerken

„Schadstoffe im Baubestand“ bietet eine kompakte und systematische Darstellung der beim Bauen im Bestand am häufigsten vorkommenden Schadstoffe. In Wort und Bild vermittelt das Fachbuch praxisgerechte Hinweise zur Bewertung sowie zu erforderlichen Maßnahmen und unterstützt damit Fachunternehmer, Planer und Bauherren bei fundierten Entscheidungen.

Das Besondere ist der direkte Bezug zu Bauteilen und Konstruktionsabschnitten, die prägnante Darstellung der wesentlichen Daten und Fakten sowie die umfangreiche Bebilderung. Die Schadstoffvorkommen sind übersichtlich katalogisiert und jeweils mit zahlreichen Fotos dokumentiert. Gleichzeitig berücksichtigt das Werk die einschlägigen Regelwerke und erläutert auf dieser Grundlage die Verantwortlichkeiten und Pflichten aller am Bau Beteiligten. Ziel ist es, Risiken durch Schadstoffe beim Bauen im Bestand aufzuzeigen und konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, um diese zu vermeiden.

Die dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage greift die neuesten Regelwerke und Rechtsvorschriften auf, insbesondere die im Dezember 2024 in Kraft getretene Novellierung der Gefahrstoffverordnung. Ein neu aufgenommenes Kapitel „Untersuchung von Gebäudeschadstoffen“ stellt die wichtigsten VDI-Richtlinien sowie die LAGA-Mitteilung 32 / LAGA PN 98 vor und erläutert, welche Anforderungen diese Vorgaben an die Beprobung und Untersuchung von Schadstoffen stellen. Zudem präzisiert und erweitert die Auflage bestehende Inhalte, um die Anwendung in der Praxis weiter zu erleichtern.

Mit dieser Neuauflage steht allen am Bau Beteiligten ein kompaktes Nachschlagewerk zur Verfügung, das die relevanten Informationen schnell zugänglich macht und zugleich eine klare Orientierung im Umgang mit Schadstoffen im Bestand bietet. Es richtet sich insbesondere an Architekten, Ingenieure, Bauleiter, Sanierungsfachkräfte sowie Entscheidungsträger in Planung und Ausführung.

Schadstoffe im Baubestand
Mit Katalog nach Bauteilen und Gewerken
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Von Hans-Dieter Bossemeyer, Stephan Dolata, Dipl.-Geoökol. Olaf Dünger und Dr. Gerd Zwiener.
3. Auflage 2025. 16,8 cm x 24,0 cm. 332 Seiten mit 339 farbigen Abbildungen und 5 Tabellen. Gebunden.
Euro 75,–
Euro 105,– (Bundle Buch + E-Book)
ISBN Buch: 978-3-481-04780-1
ISBN E-Book: 978-3-481-04782-5
ISBN Bundle: 978-3-481-04781-8

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

