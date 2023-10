Rudolf Müller Medienholding GmbH & Co KG Stolberger Straße 84 50933 Köln , Deutschland http://www.rudolf-mueller.de

Rudolf Müller Mediengruppe schließt die rechtliche Zusammenführung ihrer Fachverlage erfolgreich ab

Die Rudolf Müller Mediengruppe hat ihre bisher rechtlich eigenständigen Fachverlage zu einem Unternehmen verschmolzen. Im Oktober 2023 wurden im Zuge des Transformationsprozesses unter dem Motto #RMbesserzusammen der Immobilien Manager Verlag, der Charles Coleman Verlag, der Bruderverlag Albert Bruder und RM Handelsmedien mit dem Stammunternehmen der Unternehmensgruppe, der RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG, vereint. Alle bekannten Medienmarken der Fachverlage bleiben weiterhin bestehen. Bereits im April 2023 wurde im ersten Schritt der operative Geschäftsbetrieb der FeuerTrutz Network GmbH an die RM Rudolf Müller Medien verpachtet. Damit ist der zweistufige Umbauprozess der Unternehmensstruktur abgeschlossen.



Durch diese rechtliche Zusammenführung bündelt die Mediengruppe die umfassende Informations- und Marktkompetenz ihrer Fachverlage unter der Dachmarke „RM Rudolf Müller“. Damit soll RM Rudolf Müller Medien als Gesamtunternehmen optimal auf den Markt ausgerichtet werden – ganz im Einklang mit dem Markenversprechen: "besser planen, besser bauen, besser handeln".



Die Rudolf Müller Mediengruppe ist überzeugt, dass durch die Zusammenführung der Ressourcen und des umfangreichen Know-hows ein stärkeres und noch leistungsfähigeres Unternehmen entsteht, das seine Kunden auch zukünftig bestmöglich unterstützen wird. „Die Verschmelzung der Fachverlage stärkt die Position der Rudolf Müller Mediengruppe als leistungsstarker Partner für Kunden in der Baubranche.“, betont Günter Ruhe, Geschäftsführer der Medienholding.



Die Rudolf Müller Medienholding, die BIMWORLD Germany GmbH sowie der POD-Dienstleister SDK Systemdruck Köln GmbH bleiben weiterhin eigenständige Firmen innerhalb der Unternehmensgruppe.