RM Rudolf Müller Medien und ZVDH kooperieren in der Weiterbildung

RM Rudolf Müller Medien und der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) bauen ihre Zusammenarbeit aus. Künftig arbeiten die RM Akademie und das Berufsbildungswerk (BBW) des ZVDH als Bildungspartner zusammen. Ziel ist es, neue Qualifizierungsangebote für das Dachdeckerhandwerk und angrenzende Gewerke aufzubauen. Den offiziellen Auftakt der Kooperation bildete die DACH+HOLZ International 2026.

Eine enge Verbindung besteht seit Jahren: RM Rudolf Müller Medien gibt das Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks heraus und publiziert mit DDH – Das Dachdecker-Handwerk das Verbandsorgan des ZVDH. Mit der neuen Partnerschaft zwischen RM Akademie und dem BBW kommt nun eine operative Zusammenarbeit in der Weiterbildung hinzu. Das Berufsbildungswerk übernimmt als verbandlicher Bildungsträger zentrale Aufgaben in Aus- und Fortbildung sowie in der überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung.

Ziel der gemeinsamen Aktivitäten ist es, die fachliche Qualität im Dachdeckerhandwerk weiter zu stärken und dachdeckerspezifisches Fachwissen breiter in die Baupraxis zu tragen. Neben Dachdeckerbetrieben sollen daher auch angrenzende Zielgruppen wie Bauklempner, Zimmereien, Planer und Architekten stärker für dachrelevante Anforderungen, die Logik des Regelwerks und typische Detailfragen sensibilisiert werden.

„Weiterbildung ist ein entscheidender Hebel, um Qualitätsstandards dauerhaft zu sichern – und um das Verständnis für die Anforderungen am Dach an den Schnittstellen zu verbessern“, sagt Johannes Lauer, Vorsitzender des Berufsbildungswerks.

„Wir schaffen mit der Kooperation ein Angebot, das fachtechnische Inhalte praxisnah vermittelt und zugleich die Zusammenarbeit der Baubeteiligten unterstützt. Das vertieft unsere bewährte Zusammenarbeit mit dem ZVDH“, ergänzt Malte von Lüttichau, Leitung Geschäftsfeld Bauausführung & Handel bei RM Rudolf Müller Medien.

Die RM Akademie und das BBW entwickeln in den kommenden Monaten praxisorientierte Weiterbildungsformate, die Regelwerkwissen, technische Ausführung und Schnittstellenkompetenz vereinen.

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren. Die Rudolf Müller Akademie ergänzt das Angebot des Medienhauses durch individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten für Berufseinsteiger und Profis. Praxisorientiertes Wissen, flexible Lernmodule sowie ein umfangreiches E-Learning-Programm ermöglichen eine optimale Verbindung von Lernen und Beruf.

Die Rudolf Müller Mediengruppe ist einer der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen, die Immobilienwirtschaft und den Handel unterstützt das Unternehmen Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen, die Prozesse unterstützen und das jeweilige Informationsbedürfnis erfüllen. Die Mediengruppe umfasst aktuell eine Holding, den Fachverlag RM Rudolf Müller Medien und mit der BIM World MUNICH eine Netzwerkplattform für Akteure der Digitalisierung im Bau-, Immobilien- und Infrastrukturbereich.

