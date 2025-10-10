Kontakt
Rudolf Müller Mediengruppe Stolberger Straße 84 50933 Köln, Deutschland http://www.rudolf-mueller.de
Orientierungs- und Leitsysteme sind ein zentraler Bestandteil der gebauten Umwelt. Ihre barrierefreie Gestaltung ermöglicht allen Menschen eine selbstbestimmte Nutzung öffentlicher Räume und Gebäude. Das neue E-Book „Orientierungs- und Leitsysteme innen und außen“ vermittelt das notwendige Wissen, um funktionale und inklusive Leitsysteme fachgerecht zu planen und umzusetzen.

Das Werk führt in die Grundlagen zu Orientierungs- und Leitsystemen ein und erläutert die Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung, Anforderungen und Gestaltung. Es zeigt, wie visuelle, taktile, digitale und bodengebundene Systeme sinnvoll kombiniert werden können, um eine klare und sichere Orientierung zu gewährleisten. Einen Schwerpunkt bilden bodengebundene Leitsysteme im Innen-
und Außenbereich – von Bodenindikatoren über Leit- und Begleitstreifen bis zu Querungsstellen im öffentlichen Raum. Ergänzend werden taktile und digitale Systeme vorgestellt, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zahlreiche Beispiele und Hinweise aus der Praxis veranschaulichen die Anwendung in unterschiedlichen Nutzungskontexten.

Das E-Book richtet sich an Architektinnen und Architekten, Planende sowie Verantwortliche in Verwaltung und Bauwesen, die barrierefreie Orientierungssysteme entwickeln oder bewerten möchten. Es fasst alle planungsrelevanten Informationen kompakt zusammen und bietet damit eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen in der Planung und Umsetzung.

„Orientierungs- und Leitsysteme innen und außen“ ist ein Auszug aus dem Standardwerk „Atlas barrierefrei Bauen“ und steht als eigenständige digitale Publikation zur Verfügung.

Orientierungs- und Leitsysteme innen und außen
visuell, taktil, digital, bodengebunden
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Nadine Metlitzky.
2025. E-Book PDF. 16,8 cm x 24 cm. 212 Seiten mit 281 farbigen Abbildungen und 23 Tabellen.
Euro 79,– Einführungspreis bis 30.11.2025, danach Euro 89,–
ISBN 978-3-481-05020-7

Kundenservice
65341 Eltville
Telefon: 06123 9238-273
Telefax: 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de
www.baufachmedien.de

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

