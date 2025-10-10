Orientierungs- und Leitsysteme innen und außen
visuell, taktil, digital, bodengebunden
Das Werk führt in die Grundlagen zu Orientierungs- und Leitsystemen ein und erläutert die Zusammenhänge zwischen Wahrnehmung, Anforderungen und Gestaltung. Es zeigt, wie visuelle, taktile, digitale und bodengebundene Systeme sinnvoll kombiniert werden können, um eine klare und sichere Orientierung zu gewährleisten. Einen Schwerpunkt bilden bodengebundene Leitsysteme im Innen-
und Außenbereich – von Bodenindikatoren über Leit- und Begleitstreifen bis zu Querungsstellen im öffentlichen Raum. Ergänzend werden taktile und digitale Systeme vorgestellt, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zahlreiche Beispiele und Hinweise aus der Praxis veranschaulichen die Anwendung in unterschiedlichen Nutzungskontexten.
Das E-Book richtet sich an Architektinnen und Architekten, Planende sowie Verantwortliche in Verwaltung und Bauwesen, die barrierefreie Orientierungssysteme entwickeln oder bewerten möchten. Es fasst alle planungsrelevanten Informationen kompakt zusammen und bietet damit eine verlässliche Grundlage für fundierte Entscheidungen in der Planung und Umsetzung.
„Orientierungs- und Leitsysteme innen und außen“ ist ein Auszug aus dem Standardwerk „Atlas barrierefrei Bauen“ und steht als eigenständige digitale Publikation zur Verfügung.
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Nadine Metlitzky.
2025. E-Book PDF. 16,8 cm x 24 cm. 212 Seiten mit 281 farbigen Abbildungen und 23 Tabellen.
Euro 79,– Einführungspreis bis 30.11.2025, danach Euro 89,–
ISBN 978-3-481-05020-7
