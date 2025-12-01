Moritz Brinkmann neuer Leiter Media Sales bei RM Rudolf Müller Medien

Moritz Brinkmann hat die Leitung Media Sales bei RM Rudolf Müller Medien übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Media Sales Consulting, Media Sales Service und Media Sales Management. Sein Aufgabenfeld umfasst die Weiterentwicklung der Vermarktungsstrategie sowie den Ausbau kundenorientierter Sales-Strukturen im Umfeld der Fachmedienmarken von RM Rudolf Müller Medien.Brinkmann verfügt über langjährige Erfahrung in der digitalen Medienvermarktung. Bei BurdaForward war er in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Project Manager und später als Head of Paid Content bei Finanzen100. Anschließend verantwortete er als Commercial Consultant und Senior Key Account Manager Finance sowohl die strategische Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle als auch den Aufbau effizienter Vermarktungsstrukturen und digitaler Produktformate. Sein Schwerpunkt lag dabei stets auf kundenzentrierten Sales-Strategien, der Optimierung digitaler Prozesse und der Entwicklung neuer Geschäftsansätze.Mit seinem Wechsel zu RM Rudolf Müller Medien bringt Moritz Brinkmann tiefes Fachwissen im digitalen Werbemarkt ein. Ziel seiner neuen Rolle ist es, die Media-Sales-Aktivitäten des Unternehmens weiter auszubauen, bestehende Strukturen zu schärfen und gemeinsam mit seinen Teams die digitale Vermarktung der Fachmedienmarken konsequent voranzutreiben.„Mit Moritz Brinkmann gewinnen wir einen erfahrenen Experten, der die digitale Transformation und Kundenorientierung fest im Blick hat. Wir sind überzeugt, dass er mit frischen Ideen und seiner strategischen Expertise unsere Media-Sales-Aktivitäten auf das nächste Level heben wird.“ – Katharina Backhaus, Geschäftsleitung Marketing & Media Sales.