LV-Texte im Bild 2026

Positionen, Preise, ZTV – Hochbau & Freianlagen

Mit den „LV-Texten im Bild 2026“ steht ein umfassendes Datenbankwerk für die Ausschreibung von Bauleistungen im Hochbau und bei Freianlagen zur Verfügung. Das Grundwerk auf DVD enthält über 8.700 vorformulierte Leistungspositionen aus mehr als 40 Leistungsbereichen und unterstützt die strukturierte Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

Die Leistungspositionen liegen als Kurz- und Langtexte vor und sind durch Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ergänzt, die relevante Rahmenbedingungen für die Ausführung sowie maßgebliche Regelwerke benennen. Alle Leistungsbeschreibungen sind produktneutral formuliert und enthalten keine herstellerspezifischen Angaben. Sämtliche Positionen sind den entsprechenden Kostengruppen nach DIN 276 zugeordnet, wodurch sich Baukosten systematisch ermitteln lassen.

Ein zentrales Merkmal des Werks ist die bildgestützte Darstellung der Leistungspositionen. Standardisierte Abbildungen veranschaulichen insbesondere bei komplexen baukonstruktiven Situationen den Leistungsumfang und erleichtern die Abgrenzung von Schnittstellen. Farbige Markierungen zeigen, welche Leistungen in einer Position enthalten sind und welche nicht. Die Leistungspositionen wurden von erfahrenen Ausschreibungsprofis zusammengestellt und bündeln zusammengehörige Leistungen jeweils in einer Position. Dadurch lassen sich vollständige und konsistente Ausschreibungsunterlagen effizient erstellen.

Die „LV-Texte im Bild 2026“ sind mit allen gängigen AVA-Programmen kompatibel und vollständig offline nutzbar. Die Daten stehen in verschiedenen Formaten zur Verfügung, darunter .ava für ORCA AVA sowie GAEB-XML-Formate mit und ohne Baupreise. Die Leistungsverzeichnisse können mit eingebetteten, verlinkten oder ohne Abbildungen verwendet werden; Abbildungen lassen sich bei Bedarf vor der Weitergabe ausblenden.

Für die Version 2026 wurden alle Positionstexte geprüft und an den Normenstand, u. a. der neu erschienenen Abdichtungsnormen DIN 18531, DIN 18532 und DIN 18534, angepasst. Rund 500 neue Positionen, u. a. in den neuen Gewerken „Tore“ und „Erdungsarbeiten“, wurden ergänzt. Alle Preisangaben wurden durchgehend geprüft und auf den aktuellen Stand gebracht.

LV-Texte im Bild 2026
Positionen, Preise, ZTV – Hochbau & Freianlagen
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG
Hrsg.: Uwe Morell.
2026. DVD oder Download.
Preis Einzelkauf: Euro 949, – / Einführungspreis: Euro 799,– (gültig bis 28.02.2026)
Preis Fortsetzung: Euro 699, – / Einführungspreis: Euro 594,– (gültig bis 28.02.2026)
ISBN DVD Einzelkauf: 978-3-481-04951-5
ISBN DVD Grundwerk mit Updates: 978-3-481-04901-0
ISBN Download Einzelkauf: 978-3-481-04952-2
ISBN Download Grundwerk mit Updates: 978-3-481-04902-7

