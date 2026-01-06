Katharina Backhaus in der Geschäftsführung von RM Rudolf Müller Medien

Seit dem 1. Januar 2026 verstärkt Katharina Backhaus die Geschäftsführung von RM Rudolf Müller Medien. Als Vertreterin der sechsten Generation der Familie Müller übernimmt sie eine wichtige Rolle in der Weiterentwicklung des Kölner Unternehmens. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie die Bereiche Marketing und Media Sales, Corporate Development sowie Corporate Communications. Perspektivisch umfasst ihr Aufgabenbereich auch die Ressorts Human Resources sowie Finance & Controlling.



Seit ihrem Eintritt ins Unternehmen im Jahr 2021 hat sie die Transformation und Weiterentwicklung von RM Rudolf Müller Medien in unterschiedlichen Funktionen maßgeblich mitgestaltet. Neben der Förderung digitaler Projekte baute sie den Bereich Organisationsentwicklung auf und legte den Fokus auf die kontinuierliche Transformation des Fachmedienhauses. Zuletzt leitete sie den neu strukturierten Geschäftsbereich Marketing & Media Sales und verantwortete in dieser Rolle die Weiterentwicklung von Vermarktung und Vertrieb der Produkte und Services im Anwender- und Werbemarkt.



„RM Rudolf Müller Medien steht seit Generationen für fachliche Exzellenz und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden. Mein Ziel ist es, diese Tradition modernen Anforderungen anzupassen und die nächsten Schritte in unserer Unternehmensentwicklung mit Energie und Entschlossenheit zu gestalten“, betont Katharina Backhaus. „Gemeinsam mit unseren engagierten Teams möchte ich den Fokus auf Innovation und Kundenorientierung legen und unser Unternehmen zukunftssicher machen.“



„Ich bin sehr glücklich, mit Katharina Backhaus eine erfahrene Führungskraft als Partnerin in der Geschäftsführung gewinnen zu können und freue mich auf die erweiterte Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir, die anstehenden Herausforderungen noch besser bewältigen. Mit Katharina Backhaus ist Rudolf Müller bestens für die Zukunft gerüstet.“, ergänzt Günter Ruhe, Geschäftsführer von RM Rudolf Müller Medien.

