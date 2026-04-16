KI-Assistent erleichtert Zugang zum Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks
Anbieter des Fach-Assistenten ist RM Rudolf Müller Medien, bei der auch das Fachregelwerk und DDH erscheinen. Der Assistent wurde in Zusammenarbeit mit dem ZVDH entwickelt, technische Grundlage ist die „RM Engine“ des Medienhauses.
Zugang erleichtern
Der Fach-Assistent soll den Zugang zum Fachregelwerk erleichtern, das Verständnis der Inhalte erhöhen und das umfangreiche Fachwissen des Regelwerks für die Anwender schneller und gezielter nutzbar machen. Zugleich bleibt der Charakter des Regelwerks unangetastet: Der Assistent soll Orientierung geben, Inhalte erschließen und den Weg zu den einschlägigen Stellen im Originaltext verkürzen.
„Der Assistent unterstützt die Nutzung des Regelwerks. Wir wollen den Betrieben damit eine Brücke in das Regelwerkswissen bauen und den Zugang zu den anerkannten Regeln der Technik vereinfachen“, unterstreicht Jan Redecker, Geschäftsführer Technik beim ZVDH, die enge Verknüpfung von Regelwerk und Fach-Assistent.
Kunden können testen
Wesentlich dabei: Die Antworten des Assistenten entstammen ausschließlich dem Regelwerk des Dachdeckerhandwerks, das von Experten in zahlreichen Fachausschüssen kontinuierlich weiterentwickelt wird. Sämtliche Antworten sind mit Quellenangaben versehen, sodass Nutzer schnell zu den jeweils passenden Originalpassagen gelangen. Ergänzend werden, wo sinnvoll, relevante Abbildungen aus dem Regelwerk eingebunden.
Die jetzt vorgestellte BETA-Version ist ausdrücklich als Testphase angelegt. Eine Beta-Version ist eine noch nicht endgültig abgeschlossene Anwendung, die bereits im Praxisbetrieb erprobt werden kann. Dafür wurde der Fach-Assistent mit einem Bewertungssystem und einer Kommentarfunktion ausgestattet. Nutzer können einzelne Chats per Daumen bewerten und Hinweise zu den Ergebnissen geben. Diese Rückmeldungen aus der Praxis fließen in die weitere Optimierung bis zum offiziellen Launch ein.
Der neue Fach-Assistent steht allen Kunden des digitalen Regelwerks mit Digital-Abo oder Komplett-Paket kostenfrei zur Verfügung. Er ist über die Online-/Browser-Version des Regelwerks im Login-Bereich unter www.dachdecker-regelwerk.de erreichbar.
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