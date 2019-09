Geschäftsfeld Garten von RM Handelsmedien stellt sich neu auf

Zum 1. November 2019 übernimmt Katharina Onusseit als Senior Manager Programm die redaktionelle Verantwortung für die Fachmedienmarken Markt in Grün und Motorist von RM Handelsmedien, einem Unternehmen der Kölner Rudolf Müller Mediengruppe. Katharina Onusseit ist bereits seit mehreren Jahren für RM Handelsmedien redaktionell tätig, zuletzt als Programm Manager Markt in Grün. Sie wird die Themen Digitalisierung, Akkutechnik und neue Vertriebswege im Garten- und Motoristenfachhandel vorantreiben.Für den Themenbereich Garten wird darüber hinaus noch weitere redaktionelle Unterstützung gesucht. Martin Brandt, bisheriger Senior Manager Programm Motorist, wird das Unternehmen Ende Oktober verlassen, um sich in einer anderen Branche neuen Aufgaben zu widmen. RM Handelsmedien dankt ihm für seine hervorragende Arbeit.Die RM Handelsmedien ist auf Medienangebote für den Handel spezialisiert. Das Unternehmen adressiert die Zielgruppen Baumärkte, Gartencenter, Motorgerätefachhändler, Baustoffhändler, Bautechnik- und Produktionsverbindunghandel (PVH) sowie Sicherheitstechnikhändler und -nutzer. Mit Motorist bringt das Medienhaus das führende technikorientierte Medium der Motoristen-Szene heraus. Die Schwesterzeitschrift Markt in Grün ist das Marketing-Magazin für den gesamten Gartenfachhandel, insbesondere für Vertriebsformen wie Gartencenter und Gartenmärkte von Baumärkten.