Flachdachrichtlinie
Kommentar eines Sachverständigen
Die Flachdachrichtlinie bildet zusammen mit den neuen Abdichtungsnormen nach DIN 18531 die Grundlage für die fachgerechte Planung von Flachdächern. Zu den wichtigsten Änderungen gehören Vorgaben zur Mindestdicke von Elastomerbahnen, Anforderungen an das Gefälle und die Integration barrierefreier Übergänge. Diese Übergänge sind nun regulärer Bestandteil der Fachregel und gelten nicht mehr als Sonderlösungen.
Das Buch bietet praktische Unterstützung bei der Auslegung und Umsetzung der Vorgaben. Detailgenaue Abbildungen, Auszüge aus Norm- und Richtlinientexten sowie Tipps und Hinweise helfen, mögliche Widersprüche zu klären und Probleme bei der Ausführung frühzeitig zu vermeiden.
„Flachdachrichtlinie – Kommentar eines Sachverständigen“ richtet sich an Ausführende, Planer und Sachverständige. Es bietet eine zuverlässige Grundlage für die Interpretation der Fachregel und unterstützt dabei, Missverständnisse zu verhindern. Die aktualisierte dritte Auflage kombiniert neuestes technisches Know-how mit praxisnahen Hilfestellungen und sorgt für mehr Sicherheit bei der Umsetzung.
Flachdachrichtlinie
Kommentar eines Sachverständigen
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Stefan Ibold.
3. Auflage 2026. 16,8 x 24 cm. Kartoniert. 332 Seiten mit 12 Tabellen und 56 Illustrationen.
Euro 69,00
Euro 99,00
ISBN Buch 978-3-481-04778-8
ISBN E-Book 978-3-481-04779-5
ISBN Bundle 978-3-481-05005-4
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