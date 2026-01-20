Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048522

Rudolf Müller Mediengruppe Stolberger Straße 84 50933 Köln, Deutschland http://www.rudolf-mueller.de
Ansprechpartner:in Frau Nicole Lammerich +49 221 5497534
Logo der Firma Rudolf Müller Mediengruppe

FeuerTrutz Award 2026 ausgelobt

Jetzt bewerben für die Auszeichnung im vorbeugenden Brandschutz

(lifePR) (Köln, )
Der FeuerTrutz Award für preiswürdige Produkte und Servicelösungen des Jahres geht in die nächste Runde. Die Medienmarke FeuerTrutz verleiht die Auszeichnung 2026 bereits zum 16. Mal im Vorfeld der FeuerTrutz Fachmesse, die im Juni 2026 in Nürnberg stattfindet.

Der Award wird in den folgenden sechs Kategorien vergeben: anlagentechnischer Brandschutz, baulicher Brandschutz, organisatorischer Brandschutz, nachhaltige Brandschutz-Lösungen, Digitalisierung im Brandschutz sowie bester Service.

Hersteller aus dem vorbeugenden Brandschutz können ihre Produkt- oder Servicelösungen noch bis zum 13. Februar 2026 einreichen. Teilnahmeberechtigt sind Angebote aus den genannten Kategorien, die bis zum Einsendeschluss auf dem deutschen Markt eingeführt wurden und in Deutschland erhältlich sind.

Eine fachkundige und neutrale Jury prüft die eingereichten Produkte vorab. Das beliebteste Produkt wird anschließend gemeinsam von Jury und Leserschaft gewählt. Alle nominierten Lösungen werden in einem Sonderteil der Ausgabe 2/2026 des FeuerTrutz Magazins sowie online vorgestellt.

Die Sieger werden im Rahmen der FeuerTrutz Fachmesse in Nürnberg präsentiert. Sie erhalten eine Siegertrophäe, eine Urkunde sowie das Siegersignet.

Der FeuerTrutz Award bietet Orientierung in der Vielzahl an Produkten und Servicelösungen im vorbeugenden Brandschutz und ermöglicht es Herstellern, ihre ausgezeichneten Innovationen einer breiten Fachöffentlichkeit vorzustellen.

Die Bewerbungsunterlagen mit Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen und Interviews mit bisherigen Gewinnern und Jurymitgliedern sind unter www.feuertrutz.de/feuertrutz-award abrufbar.

Links

Website Promotion

Website Promotion

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.