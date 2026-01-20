FeuerTrutz Award 2026 ausgelobt
Jetzt bewerben für die Auszeichnung im vorbeugenden Brandschutz
Der Award wird in den folgenden sechs Kategorien vergeben: anlagentechnischer Brandschutz, baulicher Brandschutz, organisatorischer Brandschutz, nachhaltige Brandschutz-Lösungen, Digitalisierung im Brandschutz sowie bester Service.
Hersteller aus dem vorbeugenden Brandschutz können ihre Produkt- oder Servicelösungen noch bis zum 13. Februar 2026 einreichen. Teilnahmeberechtigt sind Angebote aus den genannten Kategorien, die bis zum Einsendeschluss auf dem deutschen Markt eingeführt wurden und in Deutschland erhältlich sind.
Eine fachkundige und neutrale Jury prüft die eingereichten Produkte vorab. Das beliebteste Produkt wird anschließend gemeinsam von Jury und Leserschaft gewählt. Alle nominierten Lösungen werden in einem Sonderteil der Ausgabe 2/2026 des FeuerTrutz Magazins sowie online vorgestellt.
Die Sieger werden im Rahmen der FeuerTrutz Fachmesse in Nürnberg präsentiert. Sie erhalten eine Siegertrophäe, eine Urkunde sowie das Siegersignet.
Der FeuerTrutz Award bietet Orientierung in der Vielzahl an Produkten und Servicelösungen im vorbeugenden Brandschutz und ermöglicht es Herstellern, ihre ausgezeichneten Innovationen einer breiten Fachöffentlichkeit vorzustellen.
Die Bewerbungsunterlagen mit Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen und Interviews mit bisherigen Gewinnern und Jurymitgliedern sind unter www.feuertrutz.de/feuertrutz-award abrufbar.
