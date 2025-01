FeuerTrutz Award 2025 ausgelobt

Anlagentechnischer Brandschutz

Der FeuerTrutz Award für preiswürdige Produkte des Jahres geht in die nächste Runde. Die Medienmarke FeuerTrutz verleiht zum fünfzehnten Mal den Award im Vorfeld der FeuerTrutz Fachmesse im Juni 2025 in den sechs Kategorien:Hersteller aus dem vorbeugenden Brandschutz können ihre Produkt- oder Servicelösungen noch bis zum 14. Februar einreichen. Teilnahmeberechtigt sind Angebote aus den o.g. Kategorien, die bis zum Einsendeschluss auf dem deutschen Markt eingeführt wurden und in Deutschland erhältlich sind. Eine fachkundige und neutrale Jury prüft die eingereichten Produkte vorab. Das beliebteste Produkt wählen dann Jury und Leser gemeinsam. Alle zur Wahl stehenden Produkte werden in einem Sonderteil in der Ausgabe 2.2024 des FeuerTrutz Magazins und online vorgestellt.Die Sieger werden außerdem im Rahmen der FeuerTrutz Fachmesse in Nürnberg vorgestellt: Dort erhalten sie eine Siegertrophäe, eine Urkunde und das Siegersignet.So sorgt der FeuerTrutz Award für Orientierung in der Fülle von Lösungen und Produckten für den Brandschutz und ermöglicht den Herstellern der Branche ihre ausgezeichneten Lösungen der breiten Fachöffentlichkeit vorzustellen.Die Bewerbungsunterlagen mit Teilnahmebedingungen sowie weitere Informationen gibt es unter www.feuertrutz.de/feuertrutz-award