Fachmedium des Jahres 2020 – Medienaward für „Beste Neugründung“ geht an TI Technische Isolierung

Pünktlich zum ersten Geburtstag freut sich TI Technische Isolierung über die Auszeichnung Fachmedium des Jahres 2020 der Deutschen Fachpresse. Das Fachmagazin für die Isolierbranche aus der Rudolf Müller Mediengruppe überzeugte in der Kategorie „Beste Neugründung“. Viermal im Jahr informiert TI Fachplaner der Technischen Gebäudeausrüstung, das Isolierhandwerk und die Isolierstoffhersteller über Planung, Ausführung, Betrieb, Digitales und Recht.Mit dem Award zeichnet die Deutsche Fachpresse einmal jährlich die besten Fachmedien des Landes in insgesamt acht Kategorien aus. Die Sieger spiegeln das Innovationsspektrum der Branche wider.In der Begründung der Jury heißt es dazu:„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Gerade in der jetzigen Zeit sind verlässliche Fachinformationen verbunden mit einer zielgruppengerechten Ansprache wichtiger denn je. Der Preis bestätigt uns in unserem Vorhaben, dieses neue Geschäftsfeld weiter sukzessive auszubauen.“, sagt Stephan Schalm, Mitglied der Geschäftsleitung der Rudolf Müller Mediengruppe.Auch Nicole A. Fleischmann, verantwortliche Programm-Managerin von TI Technische Isolierung, ist außerordentlich stolz, dass die Isolierungsbranche innerhalb der Technischen Gebäudeausstattung mit diesem Preis geehrt wird: „Mein Dank gilt vor allem auch jenen Autoren, Kunden und Partnern der Branche, die mich in der Arbeit bislang so gut unterstützt haben. Daher „teilen“ wir den Preis auch gerne mit der Branche und ihren Vertretern.“