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EASTWOOD 2026 – digitales Holzbau-Netzwerk mit rund 300 Teilnehmenden

(lifePR) (Köln/Leipzig, )
Rund 300 Teilnehmende haben bei der EASTWOOD 2026 in Leipzig gezeigt, welchen Stellenwert digitaler Holzbau inzwischen hat. Zwei Tage lang war der Nieper-Bau der HTWK Leipzig Treffpunkt für Holzbau, Holzbauforschung und digitale Branchentrends. Im Mittelpunkt: Innovation, Digitalisierung und Wissenstransfer.

Klarer Fokus auf Prozesse

EASTWOOD richtete den Blick auf die Stellen, an denen Projekte entschieden werden: die Übergänge zwischen Entwurf, Tragwerksplanung, Arbeitsvorbereitung, Vorfertigung und Montage. Entsprechend war das Programm aufgebaut: internationale Projekte aus Norwegen, Finnland und der Schweiz, industriell geprägter Holzbau, Holz im Bestand und neue Wohnmodelle – ergänzt um Beiträge zu Abläufen, Datenstrukturen und Projektorganisation.

Der Tenor: Digitale Planungstools, Plattformen und KI-gestützte Workflows bringen nur dann etwas, wenn sie Prozesse vereinfachen und Verantwortung klar machen. EASTWOOD zeigte dazu praktische Ansätze – von integrierten Projektabwicklungsmodellen über digital gestützte Zusammenarbeit entlang der Holzkette bis zu konstruktiv schlanken Lösungen mit klaren Schnittstellen.

Ausstellung, EASTWOOD.night, Nachwuchs

Die Fachausstellung im Nieper-Bau bündelte Bauprodukte-Hersteller, Softwarehäuser und weitere Partner des Holzbaus. Gezeigt wurden Lösungen für Verbindungen, digitale Planung, Tragwerksentwurf, Fertigungssteuerung und Baustellenorganisation. Die „Forschungsgalerie“ machte Projekte des FLEX.instituts der HTWK Leipzig und erstmals auch kooperierender Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen sichtbar.

Mit der EASTWOOD.night in angesagter Eventlocation mit Blick auf die Leipziger Innenstadt setzte die Veranstaltung abseits des Plenums einen besonderen atmosphärischen Akzent. Der Abend wurde intensiv genutzt, um Kontakte zu knüpfen und Kooperationen anzustoßen – der Netzwerkcharakter der EASTWOOD war klar erkennbar.

Eine Studi-Aktion mit drei Unternehmenssponsoren brachte 30 Architektur-, Bau- und Wirtschaftsingenieur-Studierende der HTWK Leipzig und Unternehmen zusammen und stärkte die Rolle der EASTWOOD als Matchmaking-Plattform zwischen der Welt der Ausbildung des akademischen Nachwuchses und der Praxis. Die Veranstaltung war als Fortbildung anerkannt und bot die Möglichkeit, Kammerpunkte mitzunehmen.

Ausblick und Newsletter

Mit der Ausgabe 2026 schärft EASTWOOD ihr Profil als Netzwerk für digitalen Holzbau und als Brücke zwischen Forschung und Praxis. Innovation, Digitalisierung und Transfer bleiben die Leitlinien für Programm und Ausstellung.

Die nächste EASTWOOD findet am 30. September und 1. Oktober 2027 erneut in Leipzig statt. Die Anmeldung ist bereits möglich, aktuelle Informationen liefert der EASTWOOD-Newsletter unter www.eastwood.de/newsletter.

Über EASTWOOD

EASTWOOD widmet sich neuen Perspektiven für den digitalen Holzbau und verknüpft Tagung, Fachausstellung und Networking. Der Treffpunkt für Holzbau, Holzbauforschung und digitale Branchentrends wird gemeinsam von der HTWK Leipzig – mit der Forschungsgruppe FLEX – und der Rudolf Müller Mediengruppe mit den Fachmedien „bmh bauen mit Holz“ und „Der Zimmermann“ getragen.

Weitere Informationen, Programm und Tickets: www.eastwood.de.

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Rudolf Müller Mediengruppe

Die Rudolf Müller Mediengruppe ist einer der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen, die Immobilienwirtschaft und den Handel unterstützt das Unternehmen Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen, die Prozesse unterstützen und das jeweilige Informationsbedürfnis erfüllen. Die Mediengruppe umfasst aktuell eine Holding, den Fachverlag RM Rudolf Müller Medien und mit der BIM World MUNICH eine Netzwerkplattform für Akteure der Digitalisierung im Bau-, Immobilien- und Infrastrukturbereich.

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