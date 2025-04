EASTWOOD 2025

Werner Frosch, Henning Larsen: World of Volvo

Prof. Tobias Götz, PIRMIN JUNG: Tragwerksplanung im Holzbau

Prof. Thorsten Helbig, KnippersHelbig, Stuttgart: REWE Green Farming

Stefan Weggler, Augsburg: Arbeitsvorbereitung im Holzbau

Prof. Dr. Christopher Robeller, University of Applied Sciences Augsburg: Digitale Fertigungskonzepte

Martin Dembski, FLEX @ HTWK Leipzig: Robotik im Holzbau

Martin Schuy, Sustainabuilt, Berlin: Standardisierung und individuelle Planung im seriellen und modularen Bauen

Joshua Brett, Timberleicht, Kehl: Vom Handwerk zur Innovation

EASTWOOD, die Innovationsplattform für den digitalen Holzbau, geht in die fünfte Runde. Am 18. und 19. September versammeln sich Holzbau-Enthusiasten erneut im Nieper-Bau der HTWK Leipzig, um über die neuesten Entwicklungen, Technologien und Perspektiven zu diskutieren. Auch in diesem Jahr ist das Vortragsprogramm wieder mit hochkarätigen Speakern aus der Holzbauforschung, -planung und -ausführung besetzt. So werden zum Beispiel Werner Frosch von Henning Larsen und Tobias Götz von Pirmin Jung über Leuchtturmprojekte berichten. Darüber hinaus werden digitale Lösungen für den Holzbau vorgestellt und Raum für persönlichen Austausch und Weiterentwicklung eröffnet.Die EASTWOOD setzt auf den Know-how-Transfer zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Teilnehmenden: „Die Veranstaltung vernetzt kluge Köpfe und zeigt praxisnahe Lösungen im Holzbau. Als Veranstaltung aus und für den Holzbau wollen wir Innovation sichtbar machen und unsere Teilnehmenden dabei unterstützen, eigene Lösungen im Holzbau zu entwickeln”, sagt Prof. Alexander Stahr, Initiator der EASTWOOD.Auch 2025 wird die EASTWOOD renommierte Experten versammeln, die Einblick in aktuelle Projekte und Zukunftsaussichten des Holzbaus geben. Unter anderem werden vortragen:Neben den Fachvorträgen bietet EASTWOOD wieder zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken – in der begleitenden Fachausstellung des wachsenden Partnernetzwerks und besonders beim Netzwerkabend, der in diesem Jahr in der Skylounge im Hotel INNSiDE by Meliá Leipzig stattfindet.EASTWOOD ist mehr als eine Konferenz – die zweitägige Veranstaltung bietet eine Plattform für die Zukunft des Bauens. Sie ist als Fortbildungsveranstaltung anerkannt und wird von Architekten- und Ingenieurkammern mit Fortbildungspunkten unterstützt.Interessierte können sich unter www.eastwood.de informieren und anmelden.