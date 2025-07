„Die Ausbildung im Dachdeckerhandwerk“ vermittelt das Grundlagenwissen für die schulische und betriebliche Unterweisung angehender Dachdeckerinnen und Dachdecker. Das Buch orientiert sich konsequent an den 17 Lernfeldern der dreijährigen Ausbildungszeit und deckt alle relevanten Themen praxisnah und anschaulich ab.Die vollständig überarbeitete 5. Auflage berücksichtigt die Vorgaben des gültigen Rahmenlehrplans und wurde inhaltlich sowie strukturell an das aktuelle technische Regelwerk (Stand Juni 2025) angepasst. Besonderes Augenmerk liegt auf der inhaltlichen Neustrukturierung des Bereichs Steildach mit Fokus auf die Ausbildung von Dachdetails. Ebenfalls erweitert wurden die Kapitel zu Gründach und Photovoltaik, die die handwerkliche Praxis im modernen Dachdeckerberuf zunehmend prägen.Zur Vertiefung einzelner Themen bietet das Werk ergänzende Kapitel zu Bauphysik, Brandschutz und Arbeitssicherheit im Anhang. Die Inhalte sind durchgehend didaktisch aufbereitet – mit Merksätzen, technischen Zeichnungen und zahlreichen Abbildungen zur Veranschaulichung. Am Ende jedes Lernfelds stehen Übungsaufgaben zur Lernkontrolle bereit. Die Lösungen sind über QR-Codes digital abrufbar und ermöglichen eine flexible Selbstüberprüfung.RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.Von Martin Amann, Jochen Karsch, Nico Laude u.a.5. Auflage 2025. 16,8 x 24 cm. Kartoniert. 560 Seiten mit 1157 farbigen Abbildungen und 185 Tabellen.Euro 59,–ISBN 978-3-481-04890-7