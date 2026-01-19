Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regeln für Abdichtungen

Mit der 10. Auflage der „Regeln für Abdichtungen“ legt der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ein aktualisiertes Nachschlagewerk für Dachabdichtungsarbeiten vor. Das kompakte Taschenbuch bündelt alle relevanten Vorgaben aus dem aktuellen Gesamtwerk „Deutsches Dachdeckerhandwerk Regelwerk“ und stellt diese in strukturierter und anwenderorientierter Form zur Verfügung.Kernbestandteile der neuen Ausgabe sind neben der Grundregel die Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie - in der Fassung von Januar 2026, sowie die aktuellen Merkblätter zum Wärmeschutz bei Dach und Wand (April 2024) und zur Bemessung von Entwässerungen (April 2023). Zudem enthält die neue Auflage sämtliche Hinweise, Merkblätter und Produktdatenblätter aus dem Regelwerk, die für die fachgerechte Ausführung von Dachabdichtungen erforderlich sind. Damit bietet die Neuauflage einen vollständigen Überblick über die aktuell gültigen technischen Regeln und Anforderungen im Bereich der Dachabdichtung.Die neu gegliederte Flachdachrichtlinie zeichnet sich durch eine klare Struktur und eine verbesserte Übersichtlichkeit aus. Farbige Zeichnungen unterstützen das Verständnis der konstruktiven Zusammenhänge. Inhaltlich wurde die Richtlinie unter anderem um präzisierende Ausführungen zu Gefälle, Funktionsschichten sowie barrierefreien Übergängen ergänzt und an den aktuellen Stand der Technik angepasst.Als handliches Nachschlagewerk ist die Publikation sowohl für den Einsatz auf der Baustelle als auch für Beratungsgespräche geeignet. Sie richtet sich an Dachdeckerbetriebe, Planer und Sachverständige, die bei Dachabdichtungsarbeiten auf eine sichere und regelkonforme Ausführung angewiesen sind. Mit der neuen Auflage stehen alle maßgeblichen Vorgaben gebündelt und auf aktuellem Stand zur Verfügung.RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.Hrsg.: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachverband für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e.V.10. Auflage 2026. 16,8 x 24 cm. Kartoniert. 392 Seiten.Euro 72,00Euro 56,00 (Vorzugspreis für ZVDH-Mitgliedsbetriebe)ISBN 978-3-481-04846-465341 EltvilleTelefon: 06123 9238-273Telefax: 06123 9238-244Links