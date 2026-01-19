Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048414

Rudolf Müller Mediengruppe Stolberger Straße 84 50933 Köln, Deutschland http://www.rudolf-mueller.de
Ansprechpartner:in Frau Justina Kroliczek +49 221 5497350
Logo der Firma Rudolf Müller Mediengruppe

Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regeln für Abdichtungen

mit Flachdachrichtlinie (Stand Januar 2026)

(lifePR) (Köln, )
Mit der 10. Auflage der „Regeln für Abdichtungen“ legt der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks ein aktualisiertes Nachschlagewerk für Dachabdichtungsarbeiten vor. Das kompakte Taschenbuch bündelt alle relevanten Vorgaben aus dem aktuellen Gesamtwerk „Deutsches Dachdeckerhandwerk Regelwerk“ und stellt diese in strukturierter und anwenderorientierter Form zur Verfügung.

Kernbestandteile der neuen Ausgabe sind neben der Grundregel die Fachregel für Abdichtungen – Flachdachrichtlinie - in der Fassung von Januar 2026, sowie die aktuellen Merkblätter zum Wärmeschutz bei Dach und Wand (April 2024) und zur Bemessung von Entwässerungen (April 2023). Zudem enthält die neue Auflage sämtliche Hinweise, Merkblätter und Produktdatenblätter aus dem Regelwerk, die für die fachgerechte Ausführung von Dachabdichtungen erforderlich sind. Damit bietet die Neuauflage einen vollständigen Überblick über die aktuell gültigen technischen Regeln und Anforderungen im Bereich der Dachabdichtung.

Die neu gegliederte Flachdachrichtlinie zeichnet sich durch eine klare Struktur und eine verbesserte Übersichtlichkeit aus. Farbige Zeichnungen unterstützen das Verständnis der konstruktiven Zusammenhänge. Inhaltlich wurde die Richtlinie unter anderem um präzisierende Ausführungen zu Gefälle, Funktionsschichten sowie barrierefreien Übergängen ergänzt und an den aktuellen Stand der Technik angepasst.

Als handliches Nachschlagewerk ist die Publikation sowohl für den Einsatz auf der Baustelle als auch für Beratungsgespräche geeignet. Sie richtet sich an Dachdeckerbetriebe, Planer und Sachverständige, die bei Dachabdichtungsarbeiten auf eine sichere und regelkonforme Ausführung angewiesen sind. Mit der neuen Auflage stehen alle maßgeblichen Vorgaben gebündelt und auf aktuellem Stand zur Verfügung.

Deutsches Dachdeckerhandwerk - Regeln für Abdichtungen mit Flachdachrichtlinie (Stand Januar 2026)
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Hrsg.: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks – Fachverband für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik e.V.
10. Auflage 2026. 16,8 x 24 cm. Kartoniert. 392 Seiten.
Euro 72,00
Euro 56,00 (Vorzugspreis für ZVDH-Mitgliedsbetriebe)
ISBN 978-3-481-04846-4

Ihr Kontakt für die Anforderung von Rezensionsexemplaren:
presse@rudolf-mueller.de

Kundenservice
65341 Eltville
Telefon: 06123 9238-273
Telefax: 06123 9238-244
rudolf-mueller@vuservice.de
www.baufachmedien.de

Links

Website Promotion

Website Promotion

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.