Brandschutzatlas jetzt auch online verfügbar

Der FeuerTrutz Brandschutzatlas, das renommierte Standardwerk für den vorbeugenden Brandschutz, ist ab sofort in einer neuen digitalen Version auch online verfügbar. Damit entfällt die bisherige Bereitstellung auf DVD; stattdessen profitieren Nutzer von einer modernen Online-Plattform und zusätzlichen Apps für Desktop und Mobilgeräte. Die neue digitale Lösung bietet erweiterte Such- und Navigationsfunktionen, regelmäßige Aktualisierungen und mehr Flexibilität für den beruflichen Alltag.Der digitale Brandschutzatlas ist ab sofort als Online-Plattform sowie als Mobile- und Desktop-App für iOS, Android und Windows verfügbar. Die Online-Anwendung erlaubt einen direkten Zugriff per Webbrowser ohne Installation. Wer den Atlas unterwegs oder auf Baustellen nutzen möchte, kann nach einmaliger Anmeldung in der App auch offline auf die Inhalte zugreifen.Die neue Plattform wurde grundlegend überarbeitet und optimiert. Die verbesserte Suchfunktion zeigt relevante Ergebnisse priorisiert an und ermöglicht eine Filterung nach Hauptkapiteln oder bei den Vorschriften nach Bundesländern. Die erweiterte Navigation sorgt dafür, dass durch die Umstellung auf ein XML-basiertes Datenformat jeder Abschnitt auf einer neuen Seite beginnt, was die Übersichtlichkeit erhöht. Die Weitergabe von Inhalten ist nun deutlich einfacher: Abschnitte lassen sich per Link oder E-Mail teilen, ausdrucken oder mit Quellenangabe in eigene Dokumente integrieren. Nutzer können zudem Favoritenlisten anlegen und Notizen direkt in der Anwendung speichern.Ein weiterer Vorteil der digitalen Version ist die schnellere Bereitstellung aktueller Inhalte. Während die Print-Ergänzungslieferungen weiterhin dreimal jährlich erscheinen, werden die digitalen Inhalte nun häufiger aktualisiert. Insbesondere die über 380 Bauvorschriften mit Brandschutzbezug werden alle zwei Monate auf den neuesten Stand gebracht. Bei wichtigen Gesetzesnovellen sind auch außerplanmäßige Aktualisierungen möglich. Auf der Startseite ist der Überblick über die jeweils aktualisierten Kapitel und Vorschriften mit Redaktionsschluss zu finden.Mit der Umstellung auf die digitale Plattform ändert sich auch das Bezugsmodell für den digitalen Brandschutzatlas. Statt einzelne Updates zu kaufen, erhalten Abonnenten mit einem Jahresabo kontinuierlich Zugriff auf alle Aktualisierungen. Für die Ergänzungslieferungen für das Print-Ordnerwerk bleibt der Fortsetzungsbezug bestehen. Beziehende der Print-Version erhalten zusätzlich Zugang zur digitalen Plattform für den Bereich "Bauvorschriften/Checklisten".Der neue digitale Brandschutzatlas macht Fachwissen jederzeit und überall verfügbar. Die verbesserten Funktionen und die kontinuierlichen Aktualisierungen erleichtern die tägliche Arbeit von Planern, Sachverständigen und Genehmigungsbehörden. Mit der modernen Online-Plattform bietet FeuerTrutz eine zukunftsweisende Lösung für den vorbeugenden Brandschutz.Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten: www.baufachmedien.de