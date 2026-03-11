Brandschutz Kompakt 2026/2027
Adressen, Bautabellen, Vorschriften
Im Fokus stehen übersichtliche Tabellen und Skizzen, die technische und rechtliche Vorgaben klar darstellen. Ergänzt werden diese Inhalte durch einen Adressteil mit Kontaktinformationen zu Herstellern, Organisationen, Verbänden und Dienstleistern. Die Einträge sind übersichtlich angeordnet, alphabetisch sowie nach Warengruppen sortiert, und ermöglichen eine schnelle Orientierung.
Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf Anforderungen an Flucht- und Rettungswege. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Daniel Anwander behandelt die unterschiedlichen Vorgaben aus Bauordnungsrecht und Arbeitsschutz und zeigt praxisnahe Ansätze für die Planung von Fluchtwegen, die sich frühzeitig umsetzen lassen. Dabei geht er insbesondere darauf ein, wie Arbeitsstätten Anforderungen erfüllen können, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen.
Das Buch umfasst zusätzlich praktische Hilfsmittel wie Symbole für Brandschutzpläne sowie Tabellen mit relevanten Planungswerten aus den geltenden Vorschriften.
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Dipl.-Ing. (FH) Lutz Battran und Achim Linhardt.
2026. 10,5 x 14,8 cm. 350 Seiten.
Euro 39,00
ISBN Buch 978-3-481-04915-7
ISBN E-Book 978-3-481-04916-4