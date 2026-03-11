Kontakt
Brandschutz Kompakt 2026/2027

Adressen, Bautabellen, Vorschriften

"Brandschutz Kompakt“ bietet Fachkräften aus Planung, Bau und Sicherheit eine praxisorientierte Grundlage für den vorbeugenden Brandschutz. Das Taschenbuch fasst wichtige Vorschriften, Normen und Planungshilfen zusammen und unterstützt eine strukturierte Umsetzung im Arbeitsalltag.

Im Fokus stehen übersichtliche Tabellen und Skizzen, die technische und rechtliche Vorgaben klar darstellen. Ergänzt werden diese Inhalte durch einen Adressteil mit Kontaktinformationen zu Herstellern, Organisationen, Verbänden und Dienstleistern. Die Einträge sind übersichtlich angeordnet, alphabetisch sowie nach Warengruppen sortiert, und ermöglichen eine schnelle Orientierung.

Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf Anforderungen an Flucht- und Rettungswege. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Daniel Anwander behandelt die unterschiedlichen Vorgaben aus Bauordnungsrecht und Arbeitsschutz und zeigt praxisnahe Ansätze für die Planung von Fluchtwegen, die sich frühzeitig umsetzen lassen. Dabei geht er insbesondere darauf ein, wie Arbeitsstätten Anforderungen erfüllen können, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen.

Das Buch umfasst zusätzlich praktische Hilfsmittel wie Symbole für Brandschutzpläne sowie Tabellen mit relevanten Planungswerten aus den geltenden Vorschriften.

Brandschutz Kompakt 2026/2027
Adressen, Bautabellen, Vorschriften
RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG.
Von Dipl.-Ing. (FH) Lutz Battran und Achim Linhardt.
2026. 10,5 x 14,8 cm. 350 Seiten.
Euro 39,00
ISBN Buch 978-3-481-04915-7
ISBN E-Book 978-3-481-04916-4

Rudolf Müller Mediengruppe

RM Rudolf Müller Medien ist das Stammunternehmen der Rudolf Müller Mediengruppe, einem der führenden Fachinformations- und Lösungsanbieter für die Baubranche. Als Spezialist für Trends und Themen rund um das Planen, Bauen und den Handel unterstützt RM Rudolf Müller Medien Kunden im deutschsprachigen B2B-Bereich mit individuellen, multimedialen Lösungen – print, live und digital. Weiterbildung und Netzwerken stehen im Mittelpunkt des umfangreichen Veranstaltungsangebots des Medienhauses bestehend u. a. aus einer Messe, Kongressen, Branchen-Foren, Seminaren und Lehrgängen. Besuchen Sie uns bei Linkedin.

