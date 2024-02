BaustoffMarkt Kongress 2024 blickt auf die Zukunft des Bauens

Der BaustoffMarkt Kongress am 14. Mai 2024 im Wasserturm Hotel Cologne beschäftigt sich mit der aktuellen und drängenden Frage "Wie bauen wir in Zukunft?". Das Branchenevent richtet sich an alle Entscheider der Baustoff-Branche aus Fachhandel und Industrie und bietet eine neutrale Plattform, um sich auszutauschen, zu vernetzen und über relevante Themen zu informieren.Zahlreiche gesellschaftliche Herausforderungen wie alternde Gesellschaft, Schadstoffbelastung, Ressourcenverbrauch, Klimawandel oder Digitalisierung haben Einfluss auf künftige Bauweisen, Bauherrenwünsche und normative Vorgaben. Es braucht Anpassungen in der Architektur, bei den Baustoffen und im Umgang mit bestehenden Gebäuden. Was bedeutet das für den Baustoff-Fachhandel? Welche Produkte soll er künftig anbieten? Wie macht er Geschäft bei all der Reduzierung und Wiederverwertung? Wo bleibt der Handel bei seriellem Bauen? Oder der Sanierung?Die Referentinnen und Referenten des Kongresses geben Antworten auf diese drängenden Fragen. Nach einem volkswirtschaftlichen Überblick über die aktuelle konjunkturelle Situation widmen sich die eingeladenen Expertinnen und Experten detailliert wichtigen Aspekten wie Architektur, Baurecht, Baustoffe oder Recycling. Der Abschlussvortrag von Catrin von Cisewski, Smart City Expertin bei der Telekom, gibt Einblicke in mögliche Zukunftsszenarien der urbanen Infrastruktur.Kurze Workshops bieten Gelegenheit, um individuelle Fragen zu erarbeiten und miteinander zu diskutieren. Für noch mehr Austausch und Netzwerken laden die Veranstalter, die Medienmarke BaustoffMarkt und der Verlag RM Rudolf Müller Medien, zum Get-Together "Miteinander reden" am Vorabend des Kongresses am 13. Mai 2024.Weitere Informationen und Anmeldung unter: BaustoffMarkt Kongress (baustoffmarkt-online.de)